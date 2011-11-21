  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۳۰ آبان ۱۳۹۰، ۱۶:۴۲

حجت الاسلام حمیدی:

سیستم قاضی محوری جای خود را به قضا محوری داده است

سیستم قاضی محوری جای خود را به قضا محوری داده است

زاهدان - خبرگزاری مهر: رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان گفت: سیستم قاضی محوری با وجود تنوع پرونده ها و دعاوی منسوخ شده جای خود را به قضا محوری داده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ابراهیم حمیدی ظهر دوشنبه در مراسم تحلیف 15 نفر از کارشناسان رسمی دادگستری اظهار داشت: امروز در دستگاه قضایی قاضی به تنهایی تصمیم گیرنده نیست و کارشناسان یار و مددکار قاضی در رسیدگی به پرونده ها هستند.

وی کارشناسان را بازوی قاضی در دستگاه قضایی دانست و گفت: در سیستم قضا محوری مدیران دفاتر، منشی ها و کارشناسان تاثیرگذار هستند.

وی افزود: کارشناسان رسمی در ماهیت پرونده موثرند و رای و نظر آنها تاثیر بسیار زیادی در رای قاضی دارد.

رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان بیان داشت: قاضی براساس نظر کارشناس و استناد به آن رای خود را صادر می کند.

وی گفت: کارشناسان نیز باید مانند قاضی بیطرف و عادلانه کارشناسی کنند تا در رای قاضی خدشه ای وارد نشود.

وی از کارشناسان خواست تا بیطرفانه و از روی عدالت نظر خود را اعلام و یار و مددکار قاضی باشند زیرا اگر کارشناسان در اعلام نظر خود اشتباه کنند پرونده را به بیراهه می برند.

محمد نجفی رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری سیستان و بلوچستان نیز در این مراسم تعداد کارشناسان موجود در سیستم قضایی را 107 نفر اعلام کرد و اظهار داشت: این کارشناسان در رشته های راه و ساختمان، کشاورزی و منابع طبیعی، برق و ماشین و تاسیسات و کارخانجات، برق و الکترونیک و مخابرات، تاسیسات ساختمان ها، حسابداری و حسابرسی، حوادث ناشی از کار، امور آموزشی، وسائط نقلیه دریایی، وسائط نقلیه موتوری و مهندسی آب مشغول فعالیت هستند.

در پایان این مراسم تعداد 15 کارشناس رسمی دادگستری ضمن تحلیف رسما کار خود را آغاز کردند.

کد مطلب 1465621

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها