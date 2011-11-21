به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت انتخاب آثار متشکل از جواد اردکانی، علیرضا برازش، عزیز الله حاجی مشهدی، احمد شاکری، محسن علی‌اکبری، رضا مقصودی، مسعود نقاش‌زاده و رویا تیموریان بر اساس معیارهای محتوایی، فنی و هنری پس از بررسی 188 اثر ارسالی شبکه­های سراسری، مرکز سیما فیلم و مراکز استان­ها، در نهایت 36 فیلم تلویزیونی را برای حضور در جشنواره انتخاب کردند.

آثار راه یافته به بخش مسابقه فیلم­هـای تلویزیونی جشنـواره جام جم بدین شرح اعلام شد :« برگی برشاخه» به کارگردانی حسین سهیلی زاده (مرکز سیما فیلم )، « زیرخاکی» به کارگردانی شهره لرستانی ( شبکه یک )، « خانه ای در غبار» به کارگردانی احمـد امینی (مرکز سیمـا فیـلم )، «سرگیجه » به کارگردانی مسعود آب پرور ( مرکز سیما فیلم)، « غافل» به کارگردانی منوچهر هادی (مرکز سیمـا فیـلم).

«در آغاز یک روز» به کارگردانی بهرام توکلی (مرکز سیمـا فیـلم)، « میراث» به کارگردانی مهدی وادی ( شبکه یک)، «بـیگانگان » به کارگردانی عباس رافعی (شبکه یک)، «شرکت» به کارگردانی احـمـد دیری (شبکه یک)، «برای دومین بار» به کارگردانی منوچهر هادی (شبکه یک)،« تولدی دیگر» به کارگردانی عباس رافعی (شبکه یــک )، « بیا از گذشته حرف بزنیم » به کارگردانی حمید نعمت الله (شبکه یــک).

«نیرنگ» به کارگردانی مهردادخوشبخت (شبکه یــک)،« دنده معکوس» به کارگردانی حسن فتحی (شبکه یــک)، «خشاب خالی» به کارگردانی مسعودآب پرور( شبکه یــک)،« توماج» به کارگردانی احسان عبدی پور (شبکه سه )، « ازکوچه های باران » به کارگردانی سیدمجیدموسویان ( شبکه سه) ،« بیست وچهار» به کارگردانی داریوش ربیعی (شبکه دو )،« سپیده » به کارگردانی حسین آقاهرندی ( شبکه سه).

« غبارزمان » به کارگردانی خسرومعصومی( شبکه چهار )،« یکی ازمیان ما » به کارگردانی حمید بهمنی (شبکه دو)، «بلوتوثتو روشن کن » به کارگردانی کامبیزکاشفی (شبکه دو)، «میش » به کارگردانی مجیدصالحی( شبکه دو)، « تروریست » به کارگردانی حمیدبهمنی (شبکه دو)، «کمی دورتر» به کارگردانی مجیداسماعیلی (شبکه دو)، « شاهد عینی » به کارگردانی مهدی گلستانه (شبکه دو).

«ر وز ازنو» به کارگردانی مهرداد پوراحمد ( شبکه تهران )، « آزاده » به کارگردانی محمدحسین حقیقی (شبکه چهار) ، « قصه ها وواقعیت ها» به کارگردانی حجت قاسم زاده (مرکزسیمافیلم )، « تنهایی رود» به کارگردانی علیرضا رزازی فر (مرکزسیمافیلم)،« حبیب» به کارگردانی داریوش یاری (مرکزسیما فیلم )، « فقط بیست » به کارگردانی مسعودکرامتی (مرکزسیما فیلم)، «ساعت 25» به کارگردانی مسعود آب پرور (مرکزسیمافیلم )، « روز اردو» به کارگردانی حسین قناعت (شبکه تهران)، «عملیات پایتخت » به کارگردانی محمدرضا آهنج (شبکه تهران) و « تلواسه» به کارگردانی داریوش ربیعی (شبکه چهار).

نخستین جشنواره تلویزیونی جام جم با هدف شناسایی و معرفی آثار فاخر و ارزشمند در حوزه تولیدات مستند، پویانمایی و فیلم های تلویزیونی و سپاس از سازندگان این آثار روز چهارشنبه هفتم دی ماه سال جاری مصادف با ولادت با سعادت امام محمد باقر (ع) در مرکز همایش­های بین المللی صدا و سیما برگزار می­شود.

36 اثر راه یافته به بخش مسابقه فیلم‌های تلویزیونی جشنواره جام جم از شبکه سه سیما پخش می‌شود.