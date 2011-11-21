کشف لوازم آرایشی قاچاق در خراسان رضوی دو برابر شد

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز فروزانفر ظهر دوشنبه در کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان اظهار کرد: افزایش دو برابری کشف لوزام آرایشی قاچاق طی هفت ماه نخست سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته اتفاق افتاده است.

وی با بیان اینکه در این مدت 180 هزار و 80 قلم لوازم آرایشی و بهداشتی کشف شده است، افزود: در آبان ماه سال جاری نیز 59 هزار و 75 قلم از این لوازم در مشهد کشف و ضبط شد.

وی گردش مالی این صنعت را حدود هزار میلیارد تومان برآورد و تاکید کرد: عدم نظارت بر کیفیت اقلام آرایشی و بهداشتی و نیز ورود سوپر مارکت ها، آرایشگاه های زنانه، داروخانه ها و خرازی ها به جمع توزیع کنندگان این محصولات قاچاق موجب افزایش استفاده از این کالاها در جامعه شده است.

دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استانداری خراسان رضوی ادامه داد: قاچاق لوازم آرایشی و بهداشتی نه تنها باعث متضرر شدن اقتصاد کشور و عدم شکوفایی ظرفیت های تولید در این حوزه می شود بلکه به خطر افتادن سلامت جامعه، تغییر رفتار نوجوانان و تحقق اهداف دشمن در جنگ نرم را موجب خواهد شد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر حدود دو هزار شبکه ماهواره ای قابل دریافت در کشور به تبلیغ انواع داروهای غیر مجاز و لوازم آرایشی و بهداشتی می پردازند اضافه کرد: این در حالی است که سطح همکاری شبکه استانی سیما با کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای آگاه سازی مردم درباره عوارض منفی استفاده از این قبیل کالاها علی رغم پیگیری های مکرر، در پایین ترین سطح ممکن قرار دارد.

فروازنفر تصریح کرد: همان طور که تبلیغات گسترده رسانه های جمعی موجب بدبینی مردم نسبت به کالاهای چینی شده است، این تجربه می تواند درباره کالاهای آرایشی و بهداشتی قاچاق نیز تکرار شود.

وی بازرسی مکرر از اماکن غیر مجاز توزیع کننده لوازم آرایشی و بهداشتی با همکاری اتحادیه ها، اداره کل بازرگانی و پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز و پلمپ این واحدها را از مصوبات این جلسه اعلام کرد.

امید ملک پرور کارشناس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در گزارشی از افزایش سه برابری درصدی ارزش ریالی لوازم آرایشی بهداشتی کشف شده طی هشت ماهه نخست سال جاری نسبت به سال گذشته خبر داد.

وی افزود: این در حالی است که آمار مذکور در فروردین ماه سال جاری بین 30 تا 35 درصد بوده که رشد 15 درصدی را نشان می دهد.

ملک پرور مبادله این گونه کالاهای غیر بهداشتی در فضای مجازی را از جمله مشکلاتی دانست که رفع آن مستلزم نظارت بیشتر و نیز ارتقاء سطح آگاهی های مردم در این زمینه است.