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۱ آذر ۱۳۹۰، ۰:۰۴

کلام روز

کلام روز

خبرگزاری مهر - گروه دین و اندیشه:‌ در مورد مضرات اسراف و ضرورتهای پرهیز از آن بسیار صحبت شده اما با این همه هنوز هم به کرات دیده می‌شود و اغلب نسبت به آن بی‌توجه هستیم، غافل از اینکه این بی‌توجهی تأثیر منفی عمیقی در زندگی حال و آینده ما خواهد داشت.

آیه روز:

وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْکِینَ وَابْنَ السَّبِیلِ وَلاَ تُبَذِّرْ تَبْذِیرًا .

و حق خویشاوند را به او بده و مستمند و در راه‏مانده را [دستگیرى کن] و ولخرجى و اسراف مکن .

سوره اسراء، آیه 26

حدیث امروز:

امام على (ع)

فَدَعِ السرافَ مُقتَصِدا وَاذکُر فِى الیَومِ غَدا وَأَمسِک مِنَ المالِ بِقَدرِ ضَرورَتِکَ وَقَدِّمِ الفَضلَ لِیَومِ حاجَتِکَ.

اسراف را رها کن و میانه‏روى در پیش‏گیر و امروز به یاد فردا باش و از مال به اندازه ضرورتت نگه‏دار و اضافى آن را براى روز نیازمندیت (قیامت) پیش فرست.

نهج البلاغه، نامه‏21

کد مطلب 1465626

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