به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمد سعیدی پیش از ظهر دوشنبه در گردهمایی مبلغان اعزامی سازمان اوقاف به سراسر کشور که در آستانه ماه محرم در مدرسه امام خمینی(ره) قم برگزار شد، گفت: محبوبیت عنصر کلیدی و اثرگذار برای نفوذ مبلغان است اما خطراتی هم دارد زیرا فرصت طلبان و سیاست طلبان به این افراد محبوب طمع می‌کنند و تلاش می‌کنند آنان را از ولایت جدا کنند.



وی افزود: روحانیت باید عنصر محبوبیت را در راه دین و ولایت هزینه کند تا سازمان‌ها و گروه‌ها و افراد از آنان سوء استفاده نکنند و محبوبیتشان برای رضای خدا باشد.



امام جمعه قم با بیان اینکه خوب است برای نظام کم هزینه و در عین حال پرفایده باشیم تصریح کرد: برخی چرا وقتی از پیامبر(ص) و امام زمان(عج) دم زده می‌شود خوشحال می شوند اما وقتی از ولی فقیه و مصادیق آن سخن می‌گوئیم مشمئز می‌شوند و برخی وقتی امام آمد خط امامی محکم شدند اما وقتی از امام خامنه‌ای سخن می‌گوئیم ناراحت می‌شوند.



حجت الاسلام سعیدی با بیان اینکه محبوبیت کلید موفقیت محسوب می‌شود اظهار داشت: محبوبیت عنصری است که هم دشمن و هم دوست از آن استفاده می‌کند و هر کدام از منظر خودشان به آن توجه دارند.



روحانی بدون محبوبیت امکان حضور ندارد



وی ادامه داد: محبوبیت یکی از مسائل کلیدی برای اثرگذاری و نفوذ مبلغان در مردم است و اگر مبلغ و روحانی‌ای آن را ندارد باید کسب کند، اگر دارد تکمیل و اگر در مسیر ناصحیح است اصلاح کند.



تولیت آستانه مقدسه حضرت معصومه(س) عنوان کرد: روحانی بدون محبوبیت امکان حضور ندارد زیرا می‌خواهد بر روح‌ها و جان‌ها اثر بگذارد و مانند طبیب نیست که تنها بر جسم موثر است.



وی با اشاره به صبر و حوصله رهبر معظم انقلاب اسلامی در برخورد با حوادث اجتماعی افزود: گاهی برخی افراد حوصله رهبری را بر نمی‌تابند و خواهان برخورد شدید هستند اما از این موضوع غفلت دارند که ولی باید راهی برای نفوذ در دلها باز کند که با رفتار خشن ممکن نیست.

