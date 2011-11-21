حبیب کاوش سخنگوی شورای صنفی نمایش در این باره به خبرنگار مهر گفت: در جلسه امروز قرارداد نمایش دو فیلم سینمایی "اسب حیوان نجیبی است" عبدالرضاکاهانی در گروه سینمایی عصرجدید و فیلم "اخلاقتو خوب کن" مسعود اطیابی در گروه سینمایی آفریقا از 18 آذرماه و پس از ایام سوگواری محرم به ثبت رسید.
وی افزود: به مناسبت نزدیک شدن به ایام سوگواری محرم، شورای صنفی تلاش میکند نمایش فیلمهای مناسب و به دور از فضای کمدی را به اجرا در آورد. به همین منظور قرارداد فیلم سینمایی "آسمان هشتم" به کارگردانی حسن نجفی با توجه به مضمون فیلم از دوم آذرماه (چهارشنبه) در گروه آزاد به نمایش درمیآید.
کاوش در ادامه عنوان کرد: دو گروه سینمای آزاد برای اکران فیلمها در نظر گرفته شده است که کارگردانان و تهیهکنندگان میتوانند فیلمهایشان را در این گروه به نمایش درآورند. برای رفع مشکلات ایجاد شده در ارتباط با اکران نامناسب فیلمها و فیلمسوزی در گروه آزاد سینمایی، از این پس تهیهکنندگان و کارگردانان متقاضی در گروه سینمای آزاد به شورای صنفی رضایتنامه کتبی خواهند داد و حق هرگونه اعتراضی از آنها سلب میشود.
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