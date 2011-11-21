شکوه و سربلندی ملت ایران مرهون ولایت پذیری است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام احمد میرعمادی بعد از ظهر دوشنبه در جشنواره قرآن و عترت در گرگان گفت: شاید بتوان گفت ایران اسلامی تنها کشوری است که طی چند سال اخیر توانسته است حرکتی عظیم را در جهان بوجود بیاورد و آن هم انقلاب اسلامی ایران است.

وی افزود: زمانی که ملت ایران با دست خالی در مقابل ابرقدرت های شرق و غرب ایستاد، کسی فکر نمی کرد بتواند در برابر فشارهای گسترده آن ها مقاومت کند ولی ملت مسلمان ایران نشان داد که با پذیرفتن قرآن و ولایت این امر را ممکن می سازد.

وی اظهار داشت: جدایی قرآن از ولایت برای مسلمانان طی قرون مختلف پیامدهای سوئی را به همراه داشته است.

نماینده ولی فقیه در لرستان تصریح کرد: گمراهی و ضلالت، از بین رفتن مجد و عظمت مسلمانان و ایجاد تفرقه و پیدایش نفاق در بین جوامع اسلامی از توطئه هایی است که دشمنان با فاصله انداختن بین قرآن و ولایت مسبب آن بوده اند.

حجت الاسلام میرعمادی عنوان کرد: در این بین غفلت و گمراهی مسلمانان نیز به آنان برای رسیدن به اهداف شوم شان کمک زیادی کرده است.

وی عنوان کرد: نقطه شروع تمام بدبختی ها و شکست های مسلمانان از زمانی شروع شد که قرآن از ولایت فاصله گرفت.

وی تأکید کرد: تا فرا رسیدن قیامت جدایی این دو میراث گرانبهای پیامبر (ص) غیرممکن است و ملتی که دچار این مشکل شود قطعاً دچار آسیب ها و توطئه های زیادی خواهد شد.

وی در ادامه سخنان خود به انتخابات نهمین دره مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و گفت: دشمنان و جریانات مخالف نظام هر روز که به انتخابات نزدیک می شویم، ماهیت اصلی و دشمنی خود را بیش از پیش نشان می دهند.

نماینده ولی فقیه در لرستان افزود: برای در امان ماندن از توطئه های دشمنان و خنثی کرده نقشه های آنان باید بصیرت و آگاهی جامعه را افزایش دهیم.

وی اظهار داشت: باید تابع و پشتیبان ولایت فقیه باشیم تا بتوانیم در آرامش و امنیت و در جامعه اسلامی زندگی کنیم.