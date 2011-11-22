به گزارش خبرگزاری مهر، شفیعی گفت: سیستم کامل کنترل سطح مذاب در قالب‌های ریخته‌گری ذوب‌آهن اصفهان، امکان‌سنجی، طراحی و ساخته شد و بر روی کلیه شاخه‌های ایستگاههای 7 و 8 بخش فولاد‌سازی این شرکت نصب و مورد بهره‌برداری قرار گرفت.

مدیر پژوهش، فناوری و بومی‌سازی ذوب‌آهن اصفهان افزود: برای انجام این طرح تحقیقاتی که یکی از فعالیتهای شاخص بومی سازی در ذوب آهن است، مذاکراتی با پژوهشکده علوم و فنون هسته ای سازمان انرژی اتمی ایران انجام شد و از خدمات فنی مهندسی آن پژوهشکده در ساخت چشمه‌ها استفاده شد.

وی تصریح کرد: سیستم کنترل سطح مذاب و اتوماتیک بودن آن علاوه بر تامین جنبه‌های ایمنی دربخش تولید، در روند فرآوری فولاد و تولید شمش از نظر ارتقا سطح کیفی فولاد و میزان تولید و همچنین ارتقا سطح فناوری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.