  1. اقتصاد
  2. سایر حوزه ها
۱ آذر ۱۳۹۰، ۹:۰۶

برای اولین بار صورت گرفت:

بومی‌سازی سیستم کنترل سطح مذاب در ایستگاه‌های ریخته‌گری ذوب‌آهن

برای اولین بار در کشور به همت کارشناسان داخلی، پروژه تحقیقاتی و بومی‌سازی سیستم کنترل سطح مذاب در ایستگاه‌های ریخته‌گری ذوب آهن اصفهان با موفقیت اجرا شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شفیعی گفت: سیستم کامل کنترل سطح مذاب در قالب‌های ریخته‌گری ذوب‌آهن اصفهان، امکان‌سنجی، طراحی و ساخته شد و بر روی کلیه شاخه‌های ایستگاههای 7 و 8 بخش فولاد‌سازی این شرکت نصب و مورد بهره‌برداری قرار گرفت.

مدیر پژوهش، فناوری و بومی‌سازی ذوب‌آهن اصفهان افزود: برای انجام این طرح تحقیقاتی که یکی از فعالیتهای شاخص بومی سازی در ذوب آهن است، مذاکراتی با پژوهشکده علوم و فنون هسته ای سازمان انرژی اتمی ایران انجام شد و از خدمات فنی مهندسی آن پژوهشکده در ساخت چشمه‌ها استفاده شد.

وی تصریح کرد: سیستم کنترل سطح مذاب و اتوماتیک بودن آن علاوه بر تامین جنبه‌های ایمنی دربخش تولید، در روند فرآوری فولاد و تولید شمش از نظر ارتقا سطح کیفی فولاد و میزان تولید و همچنین ارتقا سطح فناوری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
 
کد مطلب 1465635

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها