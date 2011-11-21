اولین دولت پس از سرنگونی قذافی فردا تشکیل می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه العربیه لحظاتی پیش گزارش داد : مامور تشکیل دولت جدید لیبی گفت تشکیل دولت جدید فردا سه شنبه اعلام خواهد شد.
دولت جدید لیبی در پی فروپاشی کامل رژیم قذافی که با کشته شدن وی و دستگیری سیف الاسلام و عبدالله السنوسی از دیگر ارکان رژیم وی صورت گرفت، تشکیل می شود.
منابع خبری لحظاتی پیش اعلام کردند تشکیل دولت جدید لیبی فردا اعلام خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه العربیه لحظاتی پیش گزارش داد : مامور تشکیل دولت جدید لیبی گفت تشکیل دولت جدید فردا سه شنبه اعلام خواهد شد.
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