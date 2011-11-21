اولین دولت پس از سرنگونی قذافی فردا تشکیل می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه العربیه لحظاتی پیش گزارش داد : مامور تشکیل دولت جدید لیبی گفت تشکیل دولت جدید فردا سه شنبه اعلام خواهد شد.



دولت جدید لیبی در پی فروپاشی کامل رژیم قذافی که با کشته شدن وی و دستگیری سیف الاسلام و عبدالله السنوسی از دیگر ارکان رژیم وی صورت گرفت، تشکیل می شود.