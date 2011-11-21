دفتر ابداعات و اختراعات در علوم پزشکی شیراز راه اندازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر غلامرضا حاتم با اشاره به اینکه دفتر در حوزه معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه فعالیت خود را آغاز کرده، افزود: با راه اندازی دفتر ابداعات، اختراعات و مالکیت فکری سعی بر شکوفا سازی و بهره گیری هرچه بیشتر از توانمندیها و پتانسیلهای بالای علمی دانشگاه در راستای کاربردی سازی ایده ها و نوآوریهای اعضای هیئت علمی، محققان و دانشجویان نخبه دانشگاه داریم.

وی اظهار داشت: در این دفتر علاوه بر خدمات مشاوره ای و انجام برخی پیگیریهای علمی، تسهیلاتی نیز ارائه می شود که برخی از آنها عبارتند از پیگیری دریافت گواهی ثبت اختراع از اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی و پیگیری دریافت تائیدیه علمی از مراجع معتبر کشوری مانند بنیاد ملی نخبگان، سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی کشور و هیئت ممیزه وزارتخانه های علوم و بهداشت است.

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی شیراز بیان کرد: بررسی مقالات به منظور شناسایی و استخراج ایده های بالقوه که دارای قابلیت کاربردی شدن هستند و تبدیل آنها به اختراع، ارزیابی و داوری علمی ایده ها و اختراعات برای صدور تائیدیه علمی، در اختیار گذاردن امکانات مالی و تجهیزاتی برای تکمیل مراحل ایجاد اختراع و ارتباط با صنعت و پیگیری امور تجاری سازی اختراعات ثبت شده از دیگر تسهیلاتی است که در دفتر مذکور ارائه می شود.