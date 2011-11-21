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۳۰ آبان ۱۳۹۰، ۱۶:۱۳

دادبود:

فرهنگ سازی برای نجات آب ضروری است/ برگزاری جشنواره داناب

فرهنگ سازی برای نجات آب ضروری است/ برگزاری جشنواره داناب

گرگان - خبرگزاری مهر: معاون امور عمرانی استاندار، آموزش و فرهنگ سازی را در خصوص نجات آب بسیار ضروری دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا دادبود بعد از ظهر دوشنبه در جشنواره طرح ملی دانش اموزی نجات آب (داناب)  اظهار داشت: در استان  گلستان در بحث نجات آب (طرح داناب) کارهای خوبی در حوزه آموزش و اطلاع رسانی انجام گرفته ولی کافی نیست.

وی فرهنگ سازی، همکاری و هماهنگی تمام دستگاههای اجرایی استان در بحث نجات آب را ضروری دانست.

وی همچنین با اشاره به خشکسالی سال گذشته که باعث کاهش تولیدات کشاورزی و همچنین امسال که باعث قطعی آب مشترکان شهر گرگان در ساعاتی از شبانه روز شده بود  لازمه آموزش عمومی از طریق بخشهای مرتبط با آب از جمله آب منطقه ای، آب و فاضلاب شهری، آموزش و پرورش، جهاد کشاورزی و ... را یادآور شد.
 
وی استفاده از روشهای آبیاری جدید بجای روشهای سنتی و همچنین آموزش چگونگی مصرف آب و صرفه جویی در این مایه حیات به دانش آموزان مدارس را از جمله این راهکارها برای نجات آب  برشمرد. 

دادبود با اشاره به این که برای رسیدن به نقطه مطلوب و مناسب راه زیادی در پیش داریم افزود: همه باید در این امر دست به دست هم دهیم و در حفظ این سرمایه خدادادی و صرفه جویی در مصرف آن بکوشیم.
کد مطلب 1465642

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