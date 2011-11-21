  1. استانها
  2. بوشهر
۳۰ آبان ۱۳۹۰، ۱۶:۰۶

خسروی:

14 میلیارد تومان اعتبار برای ساخت بیمارستان برازجان اختصاص یافت

14 میلیارد تومان اعتبار برای ساخت بیمارستان برازجان اختصاص یافت

برازجان - خبرگزاری مهر: فرماندار دشتستان گفت: امسال 14 میلیارد تومان اعتبار از محل منابع ملی برای تکمیل بیمارستان 160 تختخوابی برازجان اختصاص یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین خسروی بعد از ظهر دوشنبه در نشست بهداشت و درمان شهرستان دشتستان اظهارداشت: تا کنون 120 میلیارد ریال برای ساخت این بیمارستان اختصاص یافته است.

وی با بیان اینکه این بیمارستان از مصوبات سفر اول هیئت دولت است که ساخت آن از سال  86 آغاز شده، افزود: این بیمارستان در زمینی به وسعت سه هکتار با 15 هزار متر مربع زیربنا در سه طبقه ساخته می شود.

فرماندار دشتستان گفت: این بیمارستان شامل بخشهای جراحی، آزمایشگاه، رادیولوژی ، سی تی اسکن، فیزیوتراپی، آی سی یو، زنان و بستری است.

خسروی یادآور شد: هم اکنون عملیات ساخت این بیمارستان 70 درصد پیشرفت فیزیکی دارد که امید می رود تا دهه فجر سال آینده به بهره برداری برسد.

کد مطلب 1465654

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها