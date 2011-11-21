14 میلیارد تومان اعتبار برای ساخت بیمارستان برازجان اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین خسروی بعد از ظهر دوشنبه در نشست بهداشت و درمان شهرستان دشتستان اظهارداشت: تا کنون 120 میلیارد ریال برای ساخت این بیمارستان اختصاص یافته است .

وی با بیان اینکه این بیمارستان از مصوبات سفر اول هیئت دولت است که ساخت آن از سال 86 آغاز شده، افزود: این بیمارستان در زمینی به وسعت سه هکتار با 15 هزار متر مربع زیربنا در سه طبقه ساخته می شود .

فرماندار دشتستان گفت: این بیمارستان شامل بخشهای جراحی، آزمایشگاه، رادیولوژی ، سی تی اسکن، فیزیوتراپی، آی سی یو، زنان و بستری است .

خسروی یادآور شد: هم اکنون عملیات ساخت این بیمارستان 70 درصد پیشرفت فیزیکی دارد که امید می رود تا دهه فجر سال آینده به بهره برداری برسد.