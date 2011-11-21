14 میلیارد تومان اعتبار برای ساخت بیمارستان برازجان اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین خسروی بعد از ظهر دوشنبه در نشست بهداشت و درمان شهرستان دشتستان اظهارداشت: تا کنون 120 میلیارد ریال برای ساخت این بیمارستان اختصاص یافته است.
وی با بیان اینکه این بیمارستان از مصوبات سفر اول هیئت دولت است که ساخت آن از سال 86 آغاز شده، افزود: این بیمارستان در زمینی به وسعت سه هکتار با 15 هزار متر مربع زیربنا در سه طبقه ساخته می شود.
فرماندار دشتستان گفت: این بیمارستان شامل بخشهای جراحی، آزمایشگاه، رادیولوژی ، سی تی اسکن، فیزیوتراپی، آی سی یو، زنان و بستری است.
خسروی یادآور شد: هم اکنون عملیات ساخت این بیمارستان 70 درصد پیشرفت فیزیکی دارد که امید می رود تا دهه فجر سال آینده به بهره برداری برسد.
