سارق بالکنی شمال تهران دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در ساعت سه بامداد هشتم مهر سال جاری، مأموران کلانتری 163 ولنجک از طریق مرکز فوریتهای پلیسی در جریان خبر سرقت منزلی در خیابان ایثار قرار گرفتند.

با حضور مأموران در محل، مالباخته به مأموران گفت: در داخل منزل به همراه بستگان در حال صحبت و تماشای تلویزیون بودیم که ناگهان متوجه شدیم فردی از طبقه بالای منزل به داخل حیات دوید و بلافاصله از خانه خارج شد؛ به سرعت به تعقیب او پرداخته و زمانی ‌که به داخل کوچه رسیدیم، در همان لحظه سه جوان را در داخل کوچه مشاهده کردیم که به گمان آنکه شاید آنها سارق باشند‌، به کمک بستگان مانع از خارج شدن آنها از محل شده و بلافاصله موضوع را به پلیس خبر دادیم.

با توجه به اظهارات مالباخته درباره احتمال ارتکاب سرقت از سوی این سه جوان، مأموران در بازرسی از آنها موفق به پیدا کردن هیچ گونه اموال مسروقه ‌ای نشدند اما در ادامه بازرسیهای خود، مقادیری مواد مخدر از نوع کراک از آنها کشف شد که بر اساس این مکشوفات، هر سه نفر دستگیر و به کلانتری منتقل شدند.

با تشکیل پرونده مقدماتی و به دستور بازپرس شعبه دهم دادسرای ناحیه یکم تهران، پرونده به همراه 3متهم دستگیر شده، در اختیار پایگاه یکم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.

مالباخته پس از حضور در پایگاه یکم در اظهارات خود به کارآگاهان گفت: به همراه بستگان در طبق اول منزل نشسته بودیم که ناگهان پنجره‌ اتاق به علت شدت وزش باد، باز شد و در همان لحظه سایه فردی را مشاهده کردم که در طبقه دوم منزل، روی بالکن، حضور داشت؛ به محض دیدن سایه این شخص، با صدای بلند فریاد زدم "دزد" و این شخص نیز با شنیدن صدای من، از طبقه دوم خانه روی سقف خودرو 206 پارک شده در داخل حیات پرید، وی قبل از آنکه بتوانیم در داخل حیات دستگیرش کنیم، از خانه خارج شد.

وی ادامه داد: در فاصله کمتر از چند ثانیه، زمانی ‌که خود را به داخل کوچه رساندیم، با سه جوان روبرو شدیم که در کمال تعجب اظهار داشتند که هیچ کس را در داخل کوچه ندیده‌اند به همین علت اطمینان دارم که اگر این سه نفر در سرقت دست نداشتند، بدون شک سارق را در حین فرار از داخل خانه دیده ‌اند و احتمالا این شخص را شناخته ولی او را معرفی نمی ‌کنند.

مالباخته در ادامه اظهارات خود، درباره اموال سرقت شده به کارآگاهان گفت: زمانی ‌که به طبقه دوم خانه رفته و محل سرقت را وارسی کردم، متوجه شدم که انگشتر برلیان خانوادگی، یک رشته گردنبند طلا، مقادیری تراول چک و پول نقد و گوشی تلفن همراه از داخل اتاق سرقت شده است.

کارآگاهان اداره یکم پلیس آگاهی در بررسی اظهارات مالباخته، در اولین مرحله از اقدامات پلیسی خود به بررسی سوابق احتمالی سه جوان دستگیر شده پرداخته و اطلاع پیدا کردند که این سه نفر از مجرمان سابقه ‌دار در زمینه استفاده و نگهداری مواد مخدر هستند که در زمان دستگیری نیز مقادیری مواد مخدر از آنها کشف شده بود.

با توجه به سوابق به دست آمده و احتمال ارتکاب سرقت با انگیزه تأمین هزینه خرید مواد از سوی این سه نفر، کارآگاهان به تحقیق از آنها پرداخته و در حالی‌ که همچنان منکر هرگونه ارتکاب سرقت و یا اطلاع از هویت سارق شده بودند، اما در ادامه تحقیقات مدعی شدند که در این محدوده سرقتها توسط شخصی به نام علی 25 ساله معروف به علی افغانی که غالباً به شیوه بالکن روی اقدام به سرقت می‌ کند، انجام می‌ شود اما خودمان در این سرقت نقش و یا مشارکتی نداشته و علی افغانی را به واسطه مصرف مشترک مواد، می ‌شناسیم.

با شناسایی متهم تحت تعقیب، کارآگاهان پایگاه یکم اطلاع پیدا کردند که علی افغانی بلامکان بوده، اما در ادامه تحقیقات خود موفق به شناسایی محلهای تردد متهم در منطقه "دره فرحزاد" شده و این منطقه را تحت مراقبتهای نامحسوس خود قرار داده و سرانجام وی را در همین محل، قبل از هرگونه اقدام برای فرار، دستگیر و به پایگاه یکم پلیس آگاهی تهران بزرگ منتقل کردند.

سرهنگ کارآگاه علی اکبرپور، رئیس پایگاه یکم پلیس آگاهی تهران بزرگ با اشاره به اعتیاد شدید متهم به مصرف موادمخدر از نوع کراک و شیشه، گفت: با دستگیری متهم و انجام تحقیقات، تا کنون تعدادی از محلهای ارتکاب سرقتها در مناطق شهرک نفت، چهار دیواری پونک، فرحزاد و ایثار مورد شناسایی قرار گرفته و تحقیقات تکمیلی برای شناسایی دیگر جرایم ارتکابی متهم در دستور کار کارآگاهان این پایگاه قرار دارد.