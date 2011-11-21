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۳۰ آبان ۱۳۹۰، ۱۶:۴۷

صاعقه جان یک روستایی را در استان کرمانشاه گرفت

صاعقه جان یک روستایی را در استان کرمانشاه گرفت

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: برخورد صاعقه، جان مردی از اهالی روستای "بله کبود" در محدوده استحفاظی پاسگاه "قزانچی" کرمانشاه را گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی اعلام مرکز فوریتهای پلیسی 110 مبنی بر وقوع یک فقره مرگ مشکوک در روستای "بله کبود" در محدوده استحفاظی پاسگاه "قزانچی" کرمانشاه، بلافاصله ماموران برای بررسی موضوع، به محل اعزام شدند.

با حضور ماموران در محل و در بررسیهای به عمل آمده مشخص شد، مردی جوان که از ساکنان روستا است به علت برخورد صاعقه، در دم جان باخته است.

بر اساس این گزارش، با حضور تیم فوریتهای پزشکی در محل حادثه و پس از انجام معاینات لازم اعلام شد، فرد حادثه دیده به علت شدت جراحات وارده در دم فوت کرده است.
 

کد مطلب 1465656

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