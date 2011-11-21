صاعقه جان یک روستایی را در استان کرمانشاه گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی اعلام مرکز فوریتهای پلیسی 110 مبنی بر وقوع یک فقره مرگ مشکوک در روستای "بله کبود" در محدوده استحفاظی پاسگاه "قزانچی" کرمانشاه، بلافاصله ماموران برای بررسی موضوع، به محل اعزام شدند.

با حضور ماموران در محل و در بررسیهای به عمل آمده مشخص شد، مردی جوان که از ساکنان روستا است به علت برخورد صاعقه، در دم جان باخته است.

بر اساس این گزارش، با حضور تیم فوریتهای پزشکی در محل حادثه و پس از انجام معاینات لازم اعلام شد، فرد حادثه دیده به علت شدت جراحات وارده در دم فوت کرده است.

