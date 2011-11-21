افق نگاه مدیران کشور در موضوع ارتباطات باید جهانی باشد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، محمود احمدی‌نژاد پیش از ظهر امروز دوشنبه در آئین گشایش 2 هزار و 746 طرح و پروژه ملی مخابراتی در 22 استان کشور، با بیان اینکه انسان اصولا موجودی اجتماعی است، اظهار داشت: حقیقت انسان زمانی بروز می‌کند که بر همه عالم هستی و استعدادهای جهان اشراف کامل داشته باشد و این موضوع از طریق برقراری ارتباطات میسر خواهد شد.



رئیس جمهور افزود: امروزه همه انسان‌ها به دنبال بزرگی هستند و میل به کمال و قدرت صالح دارند؛ که همگی این‌ها در فطرت انسان قرار دارد.



وی با بیان اینکه یکی از لوازم اصلی بزرگ شدن انسان، برقراری شبکه‎های ارتباطی است،‌ گفت: ارتباطات کیفیت زندگی را ارتقاء می‌دهد به طوری که انسانِ امروز با 30 سال قبل قابل مقایسه نیست، چرا که افق نگاه، تجزیه و تحلیل و هدف‌گذاری‌ها با 30 سال پیش بسیار تغییر کرده و فاصله‌ها بسیار زیاد شده است.



احمدی‌نژاد با تاکید بر این نکته که بدون ارتباطات، حیات و زندگی معنای واقعی، نخواهد داشت، تصریح کرد: خداوند همه استعدادهای موجود در این عالم را در اختیار انسان قرار داده تا از خلال آن انسان بتواند بر عالم مسلط شود.



رئیس جمهور با اشاره به لزوم عبور از مرز فناوری‌ها و ابتکارات کنونی موجود در اختیار بشر گفت: البته در جهان دیگرانی هم ارتباطات را گسترش داده‌اند، اما به دنبال اهداف سلطه‌طلبانه بودند، به طوری که وزارت دفاع آمریکا، شبکه اطلاعات را در سطح بین‌المللی با هدف برقراری نظام سرمایه‌داری گسترش داد که در مقابل آن باید شبکه ارتباطات خود را در راستای حقیقت و شکوفایی و بزرگ شدن انسان‌ها گسترش دهیم و این موضوع یکی از کارهایی است که باید در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات صورت گیرد.



وی در ادامه موضوع گسترش شبکه ملی ارتباطات را مورد تاکید قرار داد و خاطرنشان کرد: هر چقدر ظرفیت ارتباطات گسترش یابد و همه سازمان‌ها و نهادها به آن وصل شوند و از سوی دیگر اندیشه‌ها در اختیار دیگران قرار گیرد موفق خواهیم بود.



رئیس جمهور با تاکید بر اینکه می‌توانیم در موضوع ارتباطات حداکثر استفاده را در داخل کشور داشته باشیم، به موضوع دولت الکترونیک اشاره کرد و اظهار داشت: گسترش دولت الکترونیک می‌تواند تمام مناسبات از جمله جابجایی‌ها و توزیع ثروت را در سراسر کشور تحت تاثیر قرار دهد.



احمدی‌نژاد در ادامه با طرح این مثال که 50 سال پیش در کشور وقتی قانونی علیه ملت تصویب می‌شد سه دوره مجلس طول می‌کشید تا مردم متوجه شوند که چه قانونی علیه آنان به تصویب رسیده گفت: امروز به لحاظ برقراری ارتباطات سریع به محض اینکه قانونی در مجلس تصویب می‌شود که خلاف قانون، دارای تبعیض و ویژگی‌های خاص همچون حقوق بیشتر برای دیگران است، حتی روستایی مرزنشین هم متوجه می‌شود و به آن اعتراض می‌کند.



وی همچنین افزود: وقتی بانک‌ها به صورت کامل الکترونیکی شوند، در شبکه متمرکز اطلاعاتی تمام بده و بستان‌های بانکی بصورت لحظه‌ای قابل مشاهده است و این امر قابل برنامه‌ریزی است. می‌توان برای شبکه، سقف قرارداد تا از آن سقف بالاتر عمل نشود و با این موضوع جلوی بسیاری از تخلفات و سوءاستفاده‌ها گرفته می‌شود و منابع بصورت عادلانه در سطح کشور توزیع ‌شده و می‌توان در جهت عدالت حرکت کرد.



رئیس جمهور با بیان اینکه ارتباطات نقش مهمی در تنظیم روابط اجتماعی و رشد انسان‌ها دارد به تاثیرگذاری گسترش شبکه ارتباطات در بخش آموزش کشور اشاره کرد و گفت: مطمئناً باید بخشی از آموزش در سطح کشور بصورت یکنواخت باشد و بخشی دیگر هم متناسب با شرایط اقلیمی، بومی، تاریخی و فرهنگی مناطق مختلف تنظیم شود.



احمدی‌نژاد خاطرنشان کرد: اگر کیفیت آموزشی و ارائه حداقل امکانات را در سراسر کشور بصورت عادلانه انجام شود، اتفاقات بزرگ و تاثیرگذاری خواهد افتاد، چرا که بسیاری از استعدادها به خاطر عدم کیفیت مناسب آموزشی، فرصت شکوفایی پیدا نمی‌کند.



رئیس جمهور همچنین با تاکید بر گسترش ارتباطات در بخش بهداشت و درمان اظهار داشت: اگر تمام خدمات بهداشتی و درمانی که در کشور ارائه می‌شود در قالب یک شبکه منسجم قابل نظارت و برنامه‌ریزی باشد، حداقل 40 درصد هزینه‌هایی که مردم در این بخش دارند، کاهش خواهد یافت و در این راستا باید شبکه ارتباطات در همه ابعاد و سطوح گسترش یابد.



احمدی‌نژاد با قدردانی از خدمات و زحمات مدیران، کارشناسان و متخصصین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: انتظار این است که کشورمان در زمینه ارتباطات و فناوری اطلاعات از سطح خدماتی که هم اکنون در دنیا ارائه می‌شود، بالاتر باشد.



