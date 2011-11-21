برگزاری 10 برنامه در شهرکهای صنعتی فارس به مناسبت هفته بسیج

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن جمال زاده با اشاره به فرارسیدن هفته بسیج افزود: باتوجه به تقارن ایام هفته بسیج با دهه محرم، رویکرد برنامه های امسال هفته بسیج در شهرکها و نواحی صنعتی استان متناسب با این ایام اجرا خواهد شد.

وی از مهمترین برنامه های هفته بسیج را برای نخستین بار افتتاح همزمان 12 پایگاه مقاومت بسیج در واحدهای صنعتی و همچنین برخی شهرکها و نواحی صنعتی استان اعلام کرد و گفت: در این ایام و باحضور مسئولان استانی پایگاههای مقاومت شرکتهای صنعتی فاتح صنعت کیمیا، شیراز دینا، اساس صنعت پارس، صدک، شهرک صنعتی فیروزآباد و برخی دیگر از واحدهای صنعتی افتتاح خواهد شد.

فرمانده پایگاه مقاومت بسیج شرکت شهرکهای صنعتی فارس برگزاری گردهمایی بزرگ بسیج کارگری در شهرک صنعتی بزرگ شیراز، عطرافشانی و غبارروبی گلزار مطهر شهدا، دیدار با خانواده های معظم شهدا و ایثارگران ، گردهمایی بسیجیان اعضای پایگاه مقاومت بسیج شرکت شهرکهای صنعتی فارس، برپایی ایستگاه صلواتی، استقرار تکیه و جایگاه ویژه عزاداری سرور و سالار شهیدان در شهرک صنعتی بزرگ شیراز و برگزاری برنامه های مختلف فرهنگی و مذهبی را از دیگر برنامه های هفته بسیج اعلام کرد.