نداشتن آمار صحیح از نیازها مانع ارائه خدمات مشاوره ای در مدارس است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مصطفوی عصر دوشنبه در همایش کارشناسان مشاوره مناطق 19گانه آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران که در محل اداره آموزش و پرورش قرچک برگزار شد، افزود: ‌در نظام راهنمایی مشاره ، مشاوران باید خدمات خود را علاوه بر دانش آموزان به مدیران، معاونان، معلمان و والدین دانش آموزان ارائه کنند.

وی گفت: یکی از موانع ارائه خدمات مشاوره ای در مدارس، عدم وجود آمار صحیح از نیازهای یک مجموعه است که این امر می تواند به عنوان یک عامل بازدارنده در مشاوره محسوب می شود.

راه اندازی نظام راهنمایی و مشاوره در مدارس

این مسئول با بیان اینکه نظام راهنمایی و مشاوره در مدارس کشور راه اندازی می شود، ادامه داد: با برنامه ریزیهای صورت گرفته و بررسی دیدگاههای کارشناسی، ‌نظام راهنمایی مشاوره در مدارس کشور راه اندازی خواهد شد.

وی عنوان کرد: چنین مشاوره ای برای آن که بتواند خدمات خود را به همه افراد ارائه کند، باید ضمن افزایش توانمندی علمی از سطح هوش بالایی نیز برخوردار باشد تا در مواجهه با اشخاص با سطح معلومات و سواد مختلف بتواند خدمات مشاوره مورد نیاز فرد را ارائه کند.

مصطفوی افزود: یک مشاور باید به عنوان یک انسان نمونه و الگو مطرح باشد و بداند که نوع گفتار، رفتار، پوشش و فعالیت هایی که انجام می دهد، می تواند بر روی افراد تأثیر مستقیم داشته باشد و در روند اجرای درست خدمات مشاوره ای آنان نقش داشته باشد.

وی یادآور شد: در صورتی که فرد همه این مسائل را رعایت کند، جایگاه مشاوره جامعیت پیدا می کند و می تواند طیف وسیعی از جامعه را از خدمات خود بهره مند سازد.

معاون اداره کل امور تربیتی و مشاوره وزارت آموزش و پرورش اضافه کرد: داشتن آمار صحیح به مشاور کمک می کند تا بهترین راه را برای دستیابی به اهداف آموزشی و پرورشی به مسئولان ارائه داده و با شناخت استعداد و هوش دانش آموزان آنان را برای ادامه تحصیل به درستی هدایت کند.

نظام رهنمایی و مشاوره باید به صورت دائم و مستمر برقرار شود

رئیس اداره آموزش و پرورش قرچک نیز در این همایش بیان کرد: نظام رهنمایی و مشاوره باید به صورت دائم و مستمر برقرار شود تا تصمیم گیری و راه درست اتخاذ شود.

امیرشهاب معاف افزود: ماهیت انسان به گونه ای است که نیازمند هدایت، راهنمایی و مشاوره است و از آنجاکه خطا و اشتباه در تصمیمات و رفتار هر انسانی محتمل است.

وی یادآور شد: ‌نقش مشاوران در پیشبرد اهداف آموزش و پرورش بسیار مهم ولی ناشناخته است و باید با شناخت ابعاد مختلف خدمات مشاوره ای نسبت به راهنمایی مسئولان مدرسه و دانش آموزان اقدام کرد.

برنامه مقابله با استرس دانش آموزان به کمک مشاوران انجام شود

این مسئول افزود: برنامه مقابله با استرس دانش آموزان به عنوان یکی دیگر از برنامه هایی است که با تکیه بر برنامه های مشاوران مدارس می توان به آن دست یافت تا دانش آموزان بتوانند با آسایش و آرامش بیشتر به تحصیل بپردازند.

وی اظهار داشت: مشاوره موضوعی انسانی است و ماهیتی انسان دوستانه دارد، اما ناشی گری و ناکارآمدی افراد در مشاوره، می تواند ویژگی انسان دوستانه آن را با خطری جدی روبه رو سازد.

معاف ادامه داد: یکی از برنامه هایی که در معاونت پرورشی و تربیت بدنی آموزش و پرورش قرچک نهادینه شده و در تقویم اجرایی آن گنجانده شده،‌ فراهم کردن زمینه های لازم برای افزایش خود باوری در بین دانش آموزان و به خصوص دانش آموزان ابتدایی است تا در سایه این خودباوری بتوانند بر بسیاری از مشکلات خود فائق آیند.