194 میلیارد ریال برای طرحهای مدیریت بحران آذربایجان غربی اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر ذوالفقاری بعد از ظهر دوشنبه در جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران آذربایجان غربی افزود: با وجود محدودیت اعتباری، توسعه فرهنگ ایمنی و بیمه، شناسایی پدیده های اقلیمی زیانبار، سازماندهی و آموزش تشکلهای مردمی و مقابله با خشکسالی و کم آبی رویکرد اصلی در توزیع این اعتبارات است.

وی تهیه برنامه های آموزشی، مطالعه و مکان یابی اسکان ضروری، راه اندازی تلفن سیار ثریا، کمک به تجهیز و تکمیل پایگاه امداد هوایی، توسعه ناوگان راهداری، بازسازی تاسیسات و ابنیه های خسارت دیده، احداث و تکمیل ایستگاههای آتش نشانی در شهرهای جدید و پروژه های جابجایی روستاهای در معرض خطر رانش زمین، سیل و زلزله و طرح های مقابله با حوادث زیانبار بخش کشاورزی را از جمله این طرحها دانست.

مدیر کل ستاد مدیریت بحران آذربایجان غربی با اشاره به اینکه استان هم اکنون در شرایط بسیار آسیب پذیر بویژه ناشی از سیلاب است، بیان داشت: 65 درصد مساحت استان در حوزه آبریز دریاچه ارومیه، 28 درصد در حوزه ارس و هفت درصد در حوزه آبریز رودخانه مرزی زاب بوده که در حوزه آبریز ارس شمال استان شاهد وقوع سیلابهای شدید هستیم.

ذوالفقاری با اشاره به اینکه موقعیت جغرافیایی آذربایجان غربی دارای طبیعت خشن بوده و وضعیت سکونتگاهی و تعاملات مردم بر اساس آن شکل گرفته، افزود: از ابتدای سالجاری تا کنون نیز 17 مورد سیلاب در شهرهای ارومیه، پیرانشهر، سلماس، خوی، پلدشت، شوط، چالدران، ماکو و چایپاره بوقوع پیوسته است.

این مسئول با بیان اینکه شهرستان خوی با وقوع پنج مورد سیلاب شدید رتبه اول در بروز سیلاب در بین شهرهای شمال آذربایجان غربی دارد، ادامه داد: متاسفانه ارزش خسارتهای وارده ناشی از این سیلابها 430 میلیارد ریال برآورد شده است.

قائم مقام رئیس شورای هماهنگی مدیریت بحران آذربایجان غربی هم در این جلسه افزود: استان به لحاظ موقیعت جغرافیایی و حادثه خیز بودن هر سال با حوادث مختلفی نظیر خشکسالی، سیل، رانش و زلزله مواجه بوده که برای مدیریت کارآمد این حوادث و جلوگیری از افزایش خسارتها در کنار تجهیز سازمانهای امداد و نجات و پروژه های پیشگیری، آموزش و ساماندهی نیروهای مردمی بسیار ضروری است.

جواد محمودی با اشاره به حادثه زلزله اخیر در ترکیه با بیان اینکه این حادثه هشدار جدی بوده و باید با فرهنگ سازی و آموزش همگانی آمادگی لازم را برای مقابله با چنین حوادثی را در جامعه ایجاد کرد، اظهار داشت: در این راستا ساماندهی نیروهای مردمی در قالب تشکلهای تخصصی امداد و نجات و ارائه آموزشهای پایه ای شناخت حوادث و راههای مقابله با آن در مدارس و دانشگاهها ضروری است.

وی با اشاره به ضروت ایجاد تغییر نگرش مردم و مسئولان به موضوع حوادث و بلایای طبیعی، اظهار داشت: در توزیع این اعتبارات با وجود محدود بودن بر اصل آموزش همگانی و تجهیز سازمانهای امدادی به امکانات مدرن امداد و نجات و تکمیل زیرساختهای مرتبط با برنامه های پیشگیری و مقابله با حوادث اهتمام ویژه ای شده است.