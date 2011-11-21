"تراویح" بررسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این نشست نیز چون نشستهای گذشته با هدف غنای محتوای علمی مقالات با حضور اعضای شورای علمی گروه حجج اسلام علی اسدی، محمدحسین حقیقی و حسن اسکندری در دفتر دانشنامه برگزار شد.



در این جلسه بررسی محتوایی مقاله "تراویح" تألیف محمدباقر اسدی در دستور کار قرار گرفت.



این مقاله درباره تراویح به معنی نمازهای مستحبی که اهل سنت در شب های ماه رمضان می خوانند که در لغت به معنای مطلقِ نشستن است، پس از مدتی به نشستن بعد از هر چهار رکعت در نوافل شب های رمضان گفته شده و کم کم تراویح مجازا بر خود آن نوافل نیز اطلاق شده است.

سبب این نامگذاری نشستن نمازگزاران پس از هر چهار رکعت (دو تا دو رکعت) است که با نام "قیام رمضان" هم یاد می شود و در مورد تعداد رکعات، وقت اقامه آن و به جماعت خواندن آن بین شیعه و اهل سنت اختلاف وجود دارد.



اعضای شورای علمی با طرح نقطه نظرات علمی و بررسی نقاط قوت و ضعف ساختاری و محتوایی طرح مقالات، پیشنهادات اصلاحی خویش را ارائه کردند.



در نهایت مقرر شد اصلاحات مورد نیاز با ارجاع مقاله به مؤلف توسط وی صورت پذیرد.