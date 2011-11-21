10 تصویر؛ آخرین تصویر از سیف الاسلام!

به گزارش خبرگزاری مهر، در کاریکاتورهای امروز، تحولات اخیر کشورهای عربی و مسئله لیبی بیشتر مورد توجه رسانه ها قرار گرفته است.

کاریکاتور برگزیده روز؛ راه حل دیپلماتیک

روزنامه الرایه قطر امروز در کاریکاتوری به دروغین بودن ادعای غرب در زمینه اتخاذ راه حلهای دیپلماتیک اشاره دارد که در پشت پرده آن اقدامات عملی علیه کشورها دنبال می شود.

آخرین تصویر سیف الاسلام

روزنامه الوطن قطر امروز در کاریکاتوری به دستگیری سیف الاسلام توسط انقلابیون لیبی و نگرانی شدید وی در لحظات بازداشتش اشاره دارد.

کمیته مبارزه با گرانی

روزنامه الشرق قطر امروز در کاریکاتوری به چالشهای کمیته مبارزه با گرانی در کشورهای عربی اشاره دارد که در راه کنترل قیمتها مشکلات بسیاری دارند.

وضعیت قشر فقیر

روزنامه الدستور اردن امروز با اشاره به نزدیک شدن به فصل زمستان، وضعیت بغرنج قشر فقیر را مورد توجه قرار داده است.

موج سواران عرب

روزنامه القدس العربی امروز در کاریکاتوری به قشری خاصی از جریانهای عربی اشاره دارد که سعی دارند از بیداری ملتهای عرب سوء استفاده کرده و با موج سواری روی تحولات قدرت بگیرند.

دعوای اتحادیه عرب و سوریه

روزنامه النهار لبنان امروز در کاریکاتوری به جدال میان اتحادیه عرب و سوریه در جریان تحولات اخیر این کشور اشاره دارد. اتحادیه عرب اخیرا در پی فشارهای غرب تصمیم به تعلیق عضویت سوریه در این اتحادیه گرفته بود.

دستهای پشت پرده مخالفان و دیکتاتور

روزنامه الوطن عمان امروز در کاریکاتوری به وضعیت برخی کشورهای عربی اشاره دارد که در آنها آمریکا هدایت جبهه مخالفان از طرفی و هیئت حاکمه را از سوی دیگر در دست دارد.

انقلاب مصر؛ هر کسی از ظن خود شد یار من!

روزنامه الشرق الاوسط امروز به جریانهای مختلف در انقلاب مصر اشاره دارد که هر کدام پس از پیروزی انقلاب در این کشور خواسته ها و مطالبات متفاوت و بعضا متناقضی دارند.

آزادی لیبی؛ بدون شرح

الاتحاد امارات

چگونگی کمک اتحادیه عرب به ملتهای عربی!

البیان امارات

خطرات پیش روی بیداری اعراب؛ بدون شرح

العرب الیوم