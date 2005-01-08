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۱۹ دی ۱۳۸۳، ۱۹:۱۴

دو خبرنگار ربوده شده اسپانيايي در خان يونس آزاد شدند

يك مسئول امنيتي فلسطين اعلام كرد:دو خبرنگار اسپانيايي كه روز شنبه نزديكي اردوگاه خان يونس درجنوب نوار غزه ربوده شده بودنددر آستانه انتخابات رياست تشكيلات خودگردان فلسطين آزاد شدند.

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل از خبرگزاري فرانسه ، اين مسئول امنيتي فلسطين همچنين خبرداد: سرويس امنيتي خان يونس بعداز ظهر امروز توانست  دو خبرنگار اسپانيايي را كه در نزديكي ايست بازرسي نظامي تفاح درغرب خان يونس ربوده شده بودند آزاد كند.

شاهدان گفتند:افراد مسلح اين دو خبرنگار اسپانيايي را امروزدر نزديكي شهر خان يونس درجنوب نوارغزه ربودند.اين دو خبرنگار اسپانيايي كه يكي از آنها مرد و ديگر زن مي باشد هنوز هويتشان مشخص نشده است اما براي روزنامه اسپانيايي "الپائيس "كارمي كردند. به گفته شاهدان ، افراد مسلح اين دو خبرنگار را مجبور مي كردند به اردوگاه مجاور آوارگان بپيوندند.

کد مطلب 146567

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