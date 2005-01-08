دو خبرنگار ربوده شده اسپانيايي در خان يونس آزاد شدند

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل از خبرگزاري فرانسه ، اين مسئول امنيتي فلسطين همچنين خبرداد: سرويس امنيتي خان يونس بعداز ظهر امروز توانست دو خبرنگار اسپانيايي را كه در نزديكي ايست بازرسي نظامي تفاح درغرب خان يونس ربوده شده بودند آزاد كند.

شاهدان گفتند:افراد مسلح اين دو خبرنگار اسپانيايي را امروزدر نزديكي شهر خان يونس درجنوب نوارغزه ربودند.اين دو خبرنگار اسپانيايي كه يكي از آنها مرد و ديگر زن مي باشد هنوز هويتشان مشخص نشده است اما براي روزنامه اسپانيايي "الپائيس "كارمي كردند. به گفته شاهدان ، افراد مسلح اين دو خبرنگار را مجبور مي كردند به اردوگاه مجاور آوارگان بپيوندند.