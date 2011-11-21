ولایتمداری دشمن را مایوس می کند

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا جمشیدی بعد از ظهر دوشنبه در جمع مسئولان شهرستان علی آباد افزود: انسانی که تکلیف گرا نباشد، نمی تواند مدعی حفظ شرافت و کرامت انسانی و اجرای عدالت اجتماعی باشد.
وی باور را یک درجه و رتبه عالی از ایمان و اعتقاد دانست که هیچ خدشه ایی درآن رسوخ نخواهد کرد.
وی افزود: وقتی بنا باشد انسانی تکلیف گرا باشیم باید از هر لغزشی جلوگیری کرد.
وی با بیان اینکه در یک نظام اسلامی در هیچ انتخاباتی نمی توان تقلب کرد، ادامه داد: افرادی که در یک حوزه انتخاباتی و صندوق رای هستند از یک صنف نیستند و هر صندوق شامل هیئتهای مختلف و نمایندگان کاندیداهاست.
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