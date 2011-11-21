ولایتمداری دشمن را مایوس می کند

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا جمشیدی بعد از ظهر دوشنبه در جمع مسئولان شهرستان علی آباد افزود: انسانی که تکلیف گرا نباشد، نمی تواند مدعی حفظ شرافت و کرامت انسانی و اجرای عدالت اجتماعی باشد.

وی باور را یک درجه و رتبه عالی از ایمان و اعتقاد دانست که هیچ خدشه ایی درآن رسوخ نخواهد کرد.

وی افزود: وقتی بنا باشد انسانی تکلیف گرا باشیم باید از هر لغزشی جلوگیری کرد.

وی با بیان اینکه در یک نظام اسلامی در هیچ انتخاباتی نمی توان تقلب کرد، ادامه داد: افرادی که در یک حوزه انتخاباتی و صندوق رای هستند از یک صنف نیستند و هر صندوق شامل هیئتهای مختلف و نمایندگان کاندیداهاست.

جمشیدی با اشاره به جریان فتنه 88 عنوان کرد: در جریان حوادث بعداز انتخابات سال 88 و فتنه بوجود آمده عده ای با نقشه بیگانگان وارد عمل شدند اما عده ای هم در این میان فریب خوردند.

وی افزود: بعد از جایگاه ولایت فقیه ما سربازیم و گوش به فرمان، پس باید صبور بوده و علم به مواضع حق داشته باشیم.

معاون سیاسی امنیتی استاندار گلستان، اصرار ورزیدن به اصول و مبانی انقلاب و حضور در میدان خدمت رسانی رابه عنوان دو راه در خنثی کردن تهدیدهای دشمنان نظام عنوان کرد.