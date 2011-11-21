پروژه گاز رسانی16 روستای رشتخوار به پایان می رسد

به گزارش خبرگزاری مهر، هاشم جنگی اظهار داشت: اعتبار گاز رسانی به روستاهای جنت آباد و بندازبک از توابع بخش جنگل بالغ بر 9 میلیارد و 34 میلیون ریال است.

وی افزود: پیشرفت فیزیکی این پروژه ها که از اواسط شهریور ماه سال جاری آغاز شده، 25 درصد است.

فرماندار رشتخوار درباره پروژه گاز رسانی به 14 روستای دیگر این شهرستان گفت: قرارداد این پروژه با اعتباری بالغ بر 23 میلیارد و 520 میلیون ریال در دست انعقاد است و تا هفته دولت سال 91 به اتمام می رسد.

جنگی اضافه کرد: با بهره برداری از این پروژه ها دو هزار و 917 خانوار روستایی شهرستان از نعمت گاز طبیعی بهره مند می شوند.

فرماندار رشتخوار اجرای این طرح ها را در راستای تحقق سیاست دولت در خدمت رسانی به مناطق کمتر توسعه یافته عنوان کرد.

گفتنی است، با تکمیل پروژه مذکور اهالی روستاهای فاردق، زرقری، اندنجرد، اکبرآباد، مهدی آباد، سرآسیاب و اسلام آباد از نعمت گاز بهره مند خواهند شد.

همچنین سعادت آباد، اسلام آباد، دستجرد، جعفرآباد، براکوه، روح آباد و بازه عاشقان دیگر روستاهای مشمول این طرح هستند.