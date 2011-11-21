مراسم ختم فرزند محسن رضایی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم ختم مرحوم احمد رضایی فرزند دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام عصر امروز دوشنبه با حضور مسئولین کشوری و لشکری در مسجد حضرت ولی عصر (عج) برگزار شد.

در این مراسم سردار سیدحسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، سردار سیدیحیی رحیم صفوی مشاور و دستیار ارشد فرمانده معظم کل قوا، رضا تقی پور، وزیر ارتباطات، مرتضی بختیاری وزیر دادگستری، محمدرضا باهنر نائب رئیس مجلس شورای اسلامی، محمد باقر قالیباف شهردار تهران، حجت الاسلام اکبر ناطق نوری عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، حسن روحانی رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، محمد شریعتمداری عضو شورای راهبردی روابط خارجی ایران، سردار احمدی مقدم فرمانده کل نیروی انتظامی، سید محمود علوی عضو مجلس خبرگان رهبری، اسماعیل کوثری نماینده مجلس، رضا تقوی رئیس شورای سیاست گذاری ائمه جمعه، مهدی خورشیدی رئیس گروه مشاوران ریاست جمهوری، حسین مظفر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، سردار رمضان شریف مدیر رواببط عمومی سپاه پاسداران، پدر شهید جهان آرا و سیدعلی خمینی حضور داشتند.

فرزند محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام دو هفته پیش در هتل گلوریای دبی به طرز مشکوکی درگذشت. تحقیقات درباره علت مرگ وی ادامه دارد.