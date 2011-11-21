نمایشگاه فرصت های سرمایه گذاری بخش خصوصی در موقوفات برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حجت گنابادی نژاد مدیر کل اوقاف وامور خیریه خراسان رضوی قبل از ظهر دوشنبه در مراسم افتتاحیه این نمایشگاه که در تالار نور مشهد برگزار شد، اظهار داشت: امروز در ایران اسلامی افقی توسط ولی فقیه، حضرت امام خامنه ای تعیین و ابلاغ شده و آن هم حرکت ایران به سمت دستیابی به تمدن جدید اسلامی است.

وی با بیان اینکه برای این افق یک چشم انداز 20ساله تعریف شده که همه ما برای رسیدن به این افق مکلف به طی مسیر آن هستیم، ادامه داد: انتقال افتخارات و موفقیت های گذشته به نسل کنونی بسیار ارزشمند است و می تواند در دست یابی به این مهم نقش قابل توجهی داشته باشد.

گنابادی نژاد گفت: در سنوات اخیر آثار ارزشمند علمی و تحقیقاتی تالیف و منتشر شد که از جمله این آثار، اثر ارزشمندی توسط دکتر ولایتی با عنوان تاریخ و فرهنگ تشییع است که گزارشی از فعالیت های پرافتخار تشییع در دوران های مختلف است.

وی با مطرح کردن چند سوال که این افتخارات گذشته با کدام منابع مالی بدست آمده و این گزارش های تاریخی در کدام ساختارهای مالیاتی پایه گذاری شده است، گفت: امروز بخشی از مسئولیت دستیابی به تمدن جدید اسلامی بر عهده حوزه های علمیه و آموزشگاه های عالی است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی تصریح کرد: اولین پایگاه علمی و فنی متولی توزیع، توسعه و گسترش علم و تکنولوژی در ایران موقوفه ربع رشید است.

وی افزود: مدیریت شهری یکی دیگر از محورهای مسئولیتی است که برای میزبانی 20 میلیون زائر باید پیش بینی شود و موقوفاتی با پیشینه بیش از 700 سال در خدمت مدیریت شهری برای ارائه خدمات شهری پایه گذاری شده است.

گنابادی نژاد با اشاره به نمایشگاه فرصت های سرمایه گذاری ادامه داد: این نمایشگاه می تواند گامی موثر در راستای دست یابی به نیازهای جامعه امروز باشد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی با بیان اینکه نیازهای متعددی در جامعه کنونی وجود دارد، بیان داشت: این نیازها باید توسط مردم و دستگاه های مختلف پاسخگویی شود و وقف این آمادگی را دارد تا با حفظ شرعی موقوفات شریک همه نیازها، مسئولیت ها و حوائج شهری و استانی جامعه باشد.

وی افزود: خراسان رضوی با بیش از 3 هزار موقوفه یکی از بزرگترین استان های مردم نهاد است.

گنابادی نژاد با اشاره به تعداد پروژه های ارائه شده در این نمایشگاه ادامه داد: 36 پروژه در این نمایشگاه ارائه شده که شامل 6 پروژه اقامتی، 6 پروژه تجارتی و مسکونی، 4 پروژه تجاری، 13 پروژه مسکونی، 4 پروژه گردشگری، 2 پروژه کشاورزی و صنعتی و 1 پروژه جاری و اداری است.

وی افزود: مجموع مساحتی که به عنوان آورده موقوفات در نظر گرفته شده صد و 11 هزار متر مربع با ارزشی برابر با 258 میلیارد تومان و جلب و مشارکت سرمایه گذاری به ارزش 580 میلیارد تومان است.