عدم استقبال از رشته ادبیات ترکی در دانشگاه تبریز/ مجوز داریم استاد نداریم!

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا قاسم زاده ظهر دوشنبه در نشست خبری اظهار داشت: دانشگاه تبریز به عنوان تنها مرجع صلاحیت دار برای راه اندازی این رشته مجوز ایجاد آن را دریافت کرده و برای مدت یکسال در دفترچه های کنکور نیز درج شده بود.

وی افزود: متاسفانه ما متخصصی که برای رشته زبان و ادبیات ترکی جذب کنیم نداریم و اساتید فعلی با دکتری زبان و ادبیات فارسی و با دانشی غیره این رشته را در دانشگاه تدریس می کنند.

قاسم زاده تاکید کرد: طبق آخرین آیین نامه ها از افراد و خبرگانی متخصصی که تحصیلات و مدرک لازم را دارا نیستند ولی دانش خوبی در این زمینه دارند نیز می توان در این حیطه استفاده کرد.

معاون آموزشی دانشگاه تبریز همچنین با اشاره به عدم راه‌اندازی رشته روزنامه‌نگاری در دانشگاه تبریز تصریح کرد: این رشته به علت نبود اساتید و اعضای هیئت علمی در دانشگاه تبریز راه‌اندازی نشده است و در صورتی که اساتید مرتبط در این زمینه وجود داشته باشد، مایل به راه‌اندازی این رشته هستیم.

وی به فعالیتهای بین المللی دانشگاه تبریز با سایر دانشگاهها اشاره کرده و افزود: هم اکنون با بسیاری از دانشگاههای ترکیه ارتباط داریم و در حال ایجاد رشته مشترک بین دو کشور هستیم و همچنین پیشنهاد ایجاد دانشگاه مشترک بین تبریز و ترکیه در دستور بررسی قرار گرفته است.

قاسم زاده با اشاره به سیاست توسعه روابط بین المللی توسط دانشگاه تبریز اظهار داشت: با کشورهای در حال توسعه مانند آلمان نیز در ارتباط هستیم و پژوهش و پروژه های مشترک را در دستور کار خود قرار داده ایم.