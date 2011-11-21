عملیات احداث درمانگاه تخصصی صنعت نفت در سرخس آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر عامل شرکت پالایش گاز شهید هاشمی نژاد در مراسم آغاز این پروژه که قبل از ظهر دوشنبه برگزار شد، اظهار کرد: چشم انداز پالایشگاه هاشمی نژاد در سال 93 قرار گرفتن در جایگاه سرآمدترین شرکت نفت و گاز کشور است که احداث درمانگاه گام بزرگی برای رسیدن به این اهداف محسوب می شود.

مسعود حسنی افزود: احداث این مجتمع بهداشتی درمانی نه تنها تعامل مجموعه نفت و گاز شهرستان را با سایر بخش های اجرایی سرخس بهتر می کند بلکه به افزایش سطح بهداشت منطقه نیز کمک شایانی خواهد کرد.

حسنی افزود: همچنین احداث این درمانگاه باعث می شود تا فضای کنونی بهداشت و درمان مستقر در شرکت شهید مهاجر به مجتمع بزرگ آموزشی تبدیل شده و در نتیجه امکانات آموزشی شهرستان نیز افزایش پیدا خواهد کرد.

مدیرعامل شرکت پالایش گاز شهید هاشمی نژاد گفت: از پیمانکار این پروژه خواهانم که به هنگام احداث پروژه ظرفیت های بالقوه سرخس را مورد توجه قرار دهد و همچنین این را بداند که مجموعه نفت و گاز شهرستان پشتیبانی و یاور ایشان در راه به سرانجام رساندن این درمانگاه است.

رئیس بهداشت و درمان صنعت نفت منطقه شمال شرق کشور نیز در این مراسم با اشاره به تحت پوشش داشتن 5 استان گفت: نزدیک به 30 هزار نفر جمعیت طبی در این مجموعه قرار دارند که 7 هزار نفر از آنها ساکن منطقه سرخس هستند.

کاظم سعیدی افزود: شاید این پروژه از لحاظ اقتصادی برای وزارت نفت مقرون به صرفه نباشد اما بی شک از بعد عام المنفعه بودن جایگاه ویژه ای در برنامه های درمان این وزارت خواهد داشت.

مدیرعامل سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت نیز گفت: : بر اساس برنامه ریزی انجام شده سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت سلامت محور است و تلاش می کند با ایجاد مجتمع های بهداشتی و گسترش سطح بهداشت در مناطق عملیاتی از بروز بیماری ها جلوگیری کند.

محمد جواد کیان درباره ویژگی های این درمانگاه گفت: فضای این مجتمع بهداشتی درمانی 11 هزار متر مربع است که در آن 6700 متر مربع زیربنای مفید در سه و نیم طبقه با اعتباری برابر با 10 میلیارد تومان طی 24 ماه احداث خواهد شد.

وی افزود: نحوه ساخت این مجموعه به گونه ای است که می توان آن را به یک بیمارستان 60 تختخوابی تبدیل کرد، همچنین با توجه به موقعیت جغرافیایی سرخس پیش بینی ایجاد سیستم "تله مدسینگ" در آن شده است تا به هنگام بروز شرایط بحرانی بتوان عمل های پیچیده را با هدایت پزشک مستقر در بیمارستان مرکزی تهران به سرانجام رساند.

گفتنی است، پروژه دی کلینیک صنعت نفت سرخس در شهرک شهید مهاجر شرکت پالایش گاز شهید هاشمی نژاد سرخس احداث می شود.