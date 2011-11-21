به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت نظارت بر مطبوعات با انتشار 53 نشریه شامل نشریاتی در استان البرز و تعدادی نشریه تخصصی و دانشگاهی موافقت کرد.

در جلسه مورخ امروز دوشنبه 30/8/90 هیئت نظارت بر مطبوعات، تقاضاهای صدور مجوز نشریات استان البرز و شماری از نشریات تخصصی و دانشگاهی مورد بررسی قرار گرفت که طی آن 53 نشریه شامل 2 هفته‌نامه، 11 دوهفته‌نامه، 19 ماهنامه، 2 دوماهنامه، 18 فصلنامه و 1 دوفصلنامه مجوز انتشار دریافت کردند.

در جلسه امروز هیئت نظارت بر مطبوعات، با انتشار هفته‌نامه‌های «رویش ملت» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «سیدحکمت‌اله موسوی» و «دنیای نوین کسب و کار» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «مینا مهرنوش» موافقت شد.

همچنین دوهفته‌نامه‌های «اجتماع امروز» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «رویا خدائی اردبیلی»، «سپهر میهن» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «محمد عزیزپور»، «میلاد جوان» به صاحب امتیازی «کانون فرهنگی هنری اجتماعی میلاد جوان» و مدیرمسئولی «ایرج نصیری»، «نقش البرز» به صاحب امتیازی «انجمن صنایع دستی» و مدیرمسئولی «سعید محمدی»، «صبح البرز» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «محمد احمدی»، «افق البرز» به صاحب امتیازی «مؤسسه آزاد اندیشان جوان کرج» و مدیرمسئولی «مهدی انصاری نسب»، «البرز فردا» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «محبوبه کورانی»، «طلوع بیداری» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «اقدس فرهادی»، «ندای اندیشه» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «فروغ‌السادات شهیدی»، «روزهای زندگی بچه‌ها» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «علی خوئی» و «هم صدا » به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «صادق سلیمی» مجوز نشر گرفتند.

هیئت نظارت بر مطبوعات همچنین با انتشار ماهنامه‌های «پژواک البرز» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «علیرضا لرستانی»، «Up To Date» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «افسانه عزیزی مقدم آذربایجانی»، «فرآورده» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «علی محمد تقی پور صمیمی»، «چشم‌انداز نفت» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «قدرت‌اله حیدری»، «فاروس» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «مریم روی توند غیاثوند»، «کرج امروز» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «اسماعیل اصل مصدق آذر»، «روشنای زندگی» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «شهلا آکوی محصل»، «یکی یک دونه» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «ملیحه مومن پور»، «بچه‌ها بشری» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «نسرین اطیابی» و ماهنامه «ندای خاورمیانه» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «احمد سروش نژاد» موافقت کرد.

در جلسه امروز این هیئت ماهنامه‌های تخصصی «بازار سیماب صنعت» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «محمد زارع مانیزانی»، «پیام معمار» به صاحب امتیازی «انجمن صنفی معماران حرفه‌ای منطقه کرج و حومه» و مدیرمسئولی «حسن رضا شکری خانقاه»، «میراث پارس» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «فرشید خدادادیان طاغونک»، «مدیر ورزش» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «سمیه کرمانی»، «پدیدار» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «مرتضی صابری»، «Journal of Nano Structures» به صاحب امتیازی «دانشگاه کاشان» و مدیرمسئولی «محمد الماسی کاشی»، «مسکن و ساختمان» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «آقای مجتبی رشید نهال» و «مدیریت سرمایه انسانی» به صاحب امتیازی «معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور» هم مجوز انتشار گرفتند.

هیئت نظارت بر مطبوعات همچنین با انتشار دوماهنامه‌های تخصصی «کانیار» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «فاطمه صباحی» و «سپهر ادیان» به صاحب امتیازی «دانشگاه ادیان و مذاهب» و مدیرمسئولی «سیدابوالحسن نواب» موافقت کرد.

در جلسه امروز فصلنامه‌های تخصصی «پایداری» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «ابوالفضل وطن پرست»، «پیک سالمند» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «قاسم قادری ورکانی»، «تلاش سبز» به صاحب امتیازی «مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد کرج» و مدیرمسئولی «غلامرضا احمدی بیداخویدی»، «سخنوران» به صاحب امتیازی «دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج» و مدیرمسئولی «مهدی محقق»، «فلسفه و کلام» به صاحب امتیازی «دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج» و مدیرمسئولی «مقصود محمدی»، «ونداد» به صاحب امتیازی «دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی» و مدیرمسئولی «افسون نودهی مقدم»، «برنامه‌ریزی فضایی» به صاحب امتیازی «دانشگاه پیام نور استان تهران» و مدیرمسئولی «مصطفی طالشی»، «شاداب» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «عطاءاله حسینی بدر»، «تأسیسات حرارتی ـ برودتی» به صاحب امتیازی «شرکت فنی مهندسی طرح و صنعت سروش مانا» و مدیرمسئولی «داریوش هادی زاده»، «سکان» به صاحب امتیازی «نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران» و مدیرمسئولی «سیدمهرداد آل احمد» هم مجوز انتشار گرفتند.

هیئت نظارت بر مطبوعات با انتشار «مطالعات نهج‌البلاغه و حدیث» به صاحب امتیازی «دانشگاه بوعلی سینا» و مدیرمسئولی «مسیب یارمحمدی واصل»، «مطالعات فقهی و فلسفی» به صاحب امتیازی «دانشگاه آزاد اسلامی قم» و مدیرمسئولی «محمدحسن ایراندوست»، «پژوهشهای فرهنگی و اجتماعی» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «آقای رضا غلامی»، «International Journal of Health Researches» به صاحب امتیازی «دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد» و مدیرمسئولی «محمدحسن لطفی»، «International Journal of Mathematical Modelling Q» به صاحب امتیازی «دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی» و مدیرمسئولی «محمدعلی فریبرزی عراقی»، «پژوهش‌های انقلاب اسلامی» به صاحب امتیازی «مؤسسه انجمن علمی انقلاب اسلامی ایران» و مدیرمسئولی «ابراهیم کلانتری» و «پژوهش‌های هستی شناختی» به صاحب امتیازی «دانشگاه تربیت دبیر شهیدرجایی» و مدیرمسئولی «عین‌الله خادمی» نیز موافقت کرد.

در جلسه امروز دو فصلنامه تخصصی «Journal of Oral Health and Oral Epidemiology (الکترونیکی)» به صاحب امتیازی «دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان کرمان» و مدیرمسئولی «آرش شهروان» هم مجوز نشر گرفت.