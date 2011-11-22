به گزارش خبرنگار مهر، فیلم سینمایی "پنهان" دومین کار بلند سینمایی مهدی رحمانی هم اکنون در مرحل پایانی ساخت موسیقی و صداگذاری قرار دارد و برای حضور در جشنواره بین‌المللی برلین در سال 2012 که در تاریخ 9 تا 19 فوریه (20 تا 30 بهمن ماه) برگزار خواهد شد، آماده می‌شود.

همچنین این فیلم در جشنواره بین‌المللی فیلم فجر امسال نیز حضور دارد. "پنهان" با حضور فریبرز عرب‌نیا، آنا نعمتی، فتانه ملک محمدی، بابک حمیدیان، مهرداد صدیقیان .... اثری شهری و درباره روابط انسان‌های امروز جامعه است.

در خلاصه داستان "پنهان" آمده است: شهرمان آنقدر بزرگ شده که این همه اتوبان هم، از پس نزدیک کردن راههایش برنیامده‌اند. آخر هر کدام از این راهها که می‌رسیم دیگر دغدغه‌های روزمره را هم فراموش کرده‌ایم. کم کم یادمان می‌رود که چطور دردهای پنهان را بفهمیم، قبل از آنکه...

عوامل تولید "پنهان" عبارتند از نویسندگان فیلمنامه: مهدی شیرزاد و مهدی رحمانی، مدیر فیلمبرداری: تورج منصوری، تدوین: هایده صفی یاری، صدابردار: یدالله نجفی، طراح صحنه و لباس: مجید میرفخرایی، طراح چهره‌پردازی: سعید ملکان، صداگذار: امیرحسین قاسمی، مدیر تولید: فرهاد کی‌نژاد، دستیار اول و برنامه‌ریز: مانفرد اسماعیلی، عکاس: حسن ناحی، جلوه‌های کامپیوتری: کامران سحرخیز، مدیر تدارکات: مسعود شرفی‌کیا، تهیه‌کننده: محسن علی‌اکبری و محصول شرکت سینمایی هفت آسمان.