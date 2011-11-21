مرمت فضای داخلی خانه فاطمی شهرستان نهاوند آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اسدالله بیات افزود: این بنا از بناهای اواخر دوره قاجارو اوایل دوره پهلوی اول به شمار میآید.
بیات گفت: مرمت ضلع جنوبی این بنا در فاز اول شامل جدارهسازی و مرمت تزیینات آجری در طاقنماها می شود.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان همدان با اشاره به اینکه خانه فاطمی از جمله بناهای تحت حفاظت میراثفرهنگی است، ادامه داد: معماری این بنا برگرفته از معماری سنتی این دوره تاریخی است.
وی با اشاره به اینکه نظریههای مختلفی درباره پیشینه منطقه باستانی نهاوند وجود دارد، گفت: برخی از مورخان نهاوند را محل پهلو گرفتن کشتی نوح میدانند.
بیات اضافه کرد: به استناد تحقیقات پروفسور گریشمن در تپه گیان نهاوند در حدود 37 قرن قبل از میلاد مسیح قومی در این منطقه زندگی میکرد که تمدنی شبیه تمدن بینالنهرین داشت و بعدها به دست اقوام دیگر اروپایی و آسیایی از بین رفت.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان همدان اضافه کرد: این شهر به دلیل پیشینه تاریخی دارای آثاری متعدد است و خانهها و ابنیه تاریخی از جمله آثار مشهود آن هستند.
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