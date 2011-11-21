دخالت نظامی در سوریه بعید است / دمشق و بغداد منافع مشترک دارند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، "هوشیار زیباری" گفت : دخالت نظامی در سوریه بعید است و همه در حال حاضر با دخالت نظامی در سوریه مخالف هستند.

وی افزود: بیم آن می رود که ادامه درگیریهای مسلحانه سبب بروز جنگ داخلی در سوریه شود که کسی خواستار این نیست، زیرا پیامدهای وخیمی برای تمام منطقه دارد.

وزیر امور خارجه عراق با صحیح دانستن موضع کشورش در اتحادیه عرب در قبال سوریه بیان کرد: موضع ما کاملا مستقل بود زیرا منافع مشترک و روابط تنگاتنگی با سوریه داریم.

وی ضمن تاکید بر ضرورت حل و فصل سریع بحران سوریه افزود: ما در کشکمش با زمان به سر می بریم تا بتوانیم بحران را پایان دهیم.

شایان ذکر است که عراق با سوریه حدود 605 کیلومتر مرز مشترک دارد و در اتحادیه عرب به تصمیم تعلیق موقت سوریه در این اتحادیه رای ممتنع داد.