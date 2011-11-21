تربیت اسلامی عامل اساسی در پیشگیری از جرم است

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی فرهادی روز دوشنبه درهمایش پیشگیری از وقوع جرم که در ستاد فرماندهی نیروی انتظامی در کرج برگزار شد با اشاره به تهاجم فرهنگی غرب در جامعه اظهار داشت: برای دفع این تهاجم همه آحاد جامعه باید در مقابل آن بایستند و خانواده ها به عنوان معلم اول، نقش اساسی در کنترل و تربیت فرزندان خود در پیشگیری از وقوع جرم در جامعه دارند.

وی تصریح کرد: آگاه کردن مردم از این تهاجم فرهنگی خصوصاً مضرات تکنولوژی جدید مانند اینترنت، شبکه های ماهواره ای و.... باعث می شود مردم وارد عمل شده و با ما همکاری کنند.

فرهادی از نقش دولت به عنوان معلم ثانی در پیشگیری از وقوع جرم در جامعه یاد کرد و یادآور شد: دانشگاهها، حوزه های علمیه و صدا و سیما نیز باید به عنوان سومین عامل وارد عمل شوند و مردم را از آسیبهای اجتماعی و ابزارهای تهاجم فرهنگی آگاه کنند.

استاندار البرز در ادامه به نقش تربیت اسلامی در پیشگیری از وقوع جرم اشاره کرد و اذعان داشت: اسلام غنی ترین مکتب در همه ابعاد تربیتی است که به موضوع پیشگیری قبل از وقوع جرم توجه ویژه ای داشته است.



وی ضمن تقدیر و تشکر از عملکرد دستگاه قضائی در برخورد با جرائم با بیان اینکه پیشگیری از وقوع جرم تنها وظیفه قوه قضائیه یا نیروی انتظامی نیست، یادآور شد: در زمان جنگ همه آحاد جامعه به صحنه آمدند و از کشور دفاع کردند، پیشگیری از وقوع جرم در جامعه نیز همکاری همه مردم را می طلبد.