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۳۰ آبان ۱۳۹۰، ۱۶:۵۸

تمدید مهلت بیمه محصولات زراعی تا آخر آذرماه در آذربایجان شرقی

تمدید مهلت بیمه محصولات زراعی تا آخر آذرماه در آذربایجان شرقی

تبریز – خبرگزاری مهر: مدیرهماهنگی ترویج سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی از تمدید مهلت بیمه محصولات زراعی تا آخر آذرماه سال جاری خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی رخ افروز ظهر دوشنبه در جلسه اطلاع رسانی آموزش و ترویج بیمه کشاورزی استان،  گفت: بیمه محصولات باغی تا اطلاع بعدی ادامه دارد، لذا کشاورزان می توانند در مهلت باقی مانده نسبت به بیمه کردن محصولات زراعی و باغی خود اقدام کنند تا در صورت وارد آمدن خسارت به محصولات زراعی و باغی، بر اثر حوادث ناشی از سرمازدگی، سیل، تگرگ و ... غرامت آن را از صندوق بیمه کشاورزی دریافت کنند.

رخ افروز همچنین از تشکیل کارگروه اطلاع رسانی آموزش و ترویج بیمه کشاورزی استان براساس آخرین ساختار ابلاغی ستاد بیمه استان ها خبرداد.

وی با اشاره به طراحی و اجرای شیوه های مؤثر درخصوص ترویج و اشاعه فرهنگ بیمه کشاورزی در بین بهره برداران زیربخش های زراعی، باغی و دامی استان، گفت: اطلاع رسانی مناسب و به موقع برای بهره برداران به هنگام شروع عقد قراردادهای بیمه کشاورزی، بالابردن دانش و اطلاعات بیمه گذاران کشاورزی در ارتباط با شرایط و دستورالعمل های اجرایی بیمه، تشکیل شبکه اطلاع رسانی و ترویج بیمه کشاورزی در سطح شهرستان ها و روستاها، بررسی مشکلات و موانع موجود در امر اطلاع رسانی و اشاعه فرهنگ بیمه کشاورزی در سطح استان و اتخاذ تدابیر لازم در رفع آنها، بهره گیری از پتانسیل رسانه های دیداری، شنیداری و نوشتاری استان در امر ترویج، آموزش و اطلاع رسانی بیمه کشاورزی، هدایت، کنترل و نظارت بر امر آموزش و اطلاع رسانی و ترویج بیمه کشاورزی در میان بهره برداران، کارگروه اطلاع رسانی، آموزش و ترویج بیمه کشاورزی استان رسماً آغازبه کار کرد.

علی رخ افروز افزود: در این کار گروه نمایندگانی از صندوق بیمه کشاورزی استان، صدا و سیما، بانک کشاورزی، معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان، معاونت بهبود تولیدات گیاهی و معاونت بهبود تولیدات دامی سازمان، شرکت های خدمات بیمه ای و تشکل های تولیدی بهره برداران عضویت داشته و با برنامه ریزی های لازم و تعامل و همفکری گروههای اطلاع رسانی و اجرایی، امید می رود روند توسعه سطوح زیر پوشش بیمه محصولات کشاورزی در استان در زیر بخشهای باغی، زراعی و دامی از رشد چشمگیر و قابل توجهی برخوردار شود.

مدیر هماهنگی ترویج با اشاره به این موضوع که بیمه محصولات یکی از مهمترین عوامل حرکت سریع در روند دستیابی به توسعه پایدار محسوب شده و با کاهش ریسک تولید، توان بهره بردار در مقابله با حوادث طبیعی و غیر مترقبه را افزایش می دهد، گفت: این مدیریت در پی مشاوره های کارشناسی به رهیافت جدید تشکیل کارگروه با هدف تعامل بیشتر با تشکل ها و هم چنین بخشهای اجرایی برای توسعه بخش سطوح بیمه ای در بخش باغی، زراعی و دامی استان اقدام کرده و اعتقاد بر این است که این امر با تداوم اطلاع رسانی به بهره برداران و آگاه سازی و آموزش مستمر آنان خواهد توانست بخشی از مسیر دست یابی به توسعه پایدار را هموار کند.

کد مطلب 1465694

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