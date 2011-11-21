تمدید مهلت بیمه محصولات زراعی تا آخر آذرماه در آذربایجان شرقی

به گزارش خبرگزاری مهر، علی رخ افروز ظهر دوشنبه در جلسه اطلاع رسانی آموزش و ترویج بیمه کشاورزی استان، گفت: بیمه محصولات باغی تا اطلاع بعدی ادامه دارد، لذا کشاورزان می توانند در مهلت باقی مانده نسبت به بیمه کردن محصولات زراعی و باغی خود اقدام کنند تا در صورت وارد آمدن خسارت به محصولات زراعی و باغی، بر اثر حوادث ناشی از سرمازدگی، سیل، تگرگ و ... غرامت آن را از صندوق بیمه کشاورزی دریافت کنند.

رخ افروز همچنین از تشکیل کارگروه اطلاع رسانی آموزش و ترویج بیمه کشاورزی استان براساس آخرین ساختار ابلاغی ستاد بیمه استان ها خبرداد.

وی با اشاره به طراحی و اجرای شیوه های مؤثر درخصوص ترویج و اشاعه فرهنگ بیمه کشاورزی در بین بهره برداران زیربخش های زراعی، باغی و دامی استان، گفت: اطلاع رسانی مناسب و به موقع برای بهره برداران به هنگام شروع عقد قراردادهای بیمه کشاورزی، بالابردن دانش و اطلاعات بیمه گذاران کشاورزی در ارتباط با شرایط و دستورالعمل های اجرایی بیمه، تشکیل شبکه اطلاع رسانی و ترویج بیمه کشاورزی در سطح شهرستان ها و روستاها، بررسی مشکلات و موانع موجود در امر اطلاع رسانی و اشاعه فرهنگ بیمه کشاورزی در سطح استان و اتخاذ تدابیر لازم در رفع آنها، بهره گیری از پتانسیل رسانه های دیداری، شنیداری و نوشتاری استان در امر ترویج، آموزش و اطلاع رسانی بیمه کشاورزی، هدایت، کنترل و نظارت بر امر آموزش و اطلاع رسانی و ترویج بیمه کشاورزی در میان بهره برداران، کارگروه اطلاع رسانی، آموزش و ترویج بیمه کشاورزی استان رسماً آغازبه کار کرد.

علی رخ افروز افزود: در این کار گروه نمایندگانی از صندوق بیمه کشاورزی استان، صدا و سیما، بانک کشاورزی، معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان، معاونت بهبود تولیدات گیاهی و معاونت بهبود تولیدات دامی سازمان، شرکت های خدمات بیمه ای و تشکل های تولیدی بهره برداران عضویت داشته و با برنامه ریزی های لازم و تعامل و همفکری گروههای اطلاع رسانی و اجرایی، امید می رود روند توسعه سطوح زیر پوشش بیمه محصولات کشاورزی در استان در زیر بخشهای باغی، زراعی و دامی از رشد چشمگیر و قابل توجهی برخوردار شود.

مدیر هماهنگی ترویج با اشاره به این موضوع که بیمه محصولات یکی از مهمترین عوامل حرکت سریع در روند دستیابی به توسعه پایدار محسوب شده و با کاهش ریسک تولید، توان بهره بردار در مقابله با حوادث طبیعی و غیر مترقبه را افزایش می دهد، گفت: این مدیریت در پی مشاوره های کارشناسی به رهیافت جدید تشکیل کارگروه با هدف تعامل بیشتر با تشکل ها و هم چنین بخشهای اجرایی برای توسعه بخش سطوح بیمه ای در بخش باغی، زراعی و دامی استان اقدام کرده و اعتقاد بر این است که این امر با تداوم اطلاع رسانی به بهره برداران و آگاه سازی و آموزش مستمر آنان خواهد توانست بخشی از مسیر دست یابی به توسعه پایدار را هموار کند.