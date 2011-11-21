باند سارقان خانوادگی در نیشابور متلاشی شد

سرهنگ محمدحسن امیری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: یکی از شهروندان در مراجعه به کلانتری 12 این شهرستان اظهار داشت که در جاده‌ یکی از روستاهای بخش مرکزی سوار بر موتورسیکلت با مرد و زنی روبرو شدم که کنار جاده ایستاده بودند و وانمود می‌کردند کودک همراه آنها بیمار است.

وی بیان کرد: این زوج جوان که درخواست کمک برای رساندن کودک به مراکز درمانی داشتند به‌محض توقف مرد موتورسوار او را با چاقو تهدید و مبلغ 300 هزار ریال وجه نقد همراهش را سرقت می‌کنند و به سرعت از محل متواری می‌شوند.

وی بیان کرد: پلیس با توجه به سرنخ‌های موجود بلافاصله تحقیقات پرونده را آغاز کرد و طرح مهار را در منطقه به اجرا گذاشت.

فرمانده انتظامی نیشابور افزود: پلیس اعضای این خانواده که در حوالی روستایی دیگر، قصد عملی کردن نقشه سرقت را داشتند شناسایی و دستگیر کردند.

امیری اضافه کرد: متهمان این پرونده با تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شدند.