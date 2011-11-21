افزایش 150 میلیون دلارى سرمایه صندوق ضمانت صادرات ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، کاظم دوست‌حسینی گفت: بر اساس جزء (ج) بند 2 قانون بودجه سال 1390 کل کشور، مقرر شده بود مبلغ یک میلیارد دلار از محل افزایش درآمد حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی مازاد بر مبالغ مندرج در بند (1) بودجه، قبل از واریز به حساب ذخیره ارزی بابت یارانه سود تسهیلات و جوایز صادراتی تأدیه بدهی دولت و افزایش سرمایه بانک‌های دولتی و صندوق ضمانت صادرات اختصاص پیدا کند که بر این اساس هیئت محترم وزیران مبلغ 500 میلیون دلار برای حمایت از صادرات و تقویت بانک‌های دولتی و صندوق اختصاص داد.

مدیرعامل صندوق توسعه صادرات ایران افزود: با توجه به افزایش قابل توجه پوششهای صندوق ظرف سالهای اخیر، صندوق با محدودیت کفایت سرمایه روبرو بود که با حمایت دولت محترم، بخشی از این نیاز مرتفع خواهد شد.

به گفته وی، با تزریق این منابع جدید، حقوق صاحبان سهام شرکت به 370 میلیون دلار افزایش خواهد یافت.

دوست‌حسینی اظهار داشت: پس از بحران اقتصادی دنیا در سال 2008 و افزایش ریسکهای تجارت بین المللی، دولت ها در بسیاری از کشورهای توسعه یافته و در حل توسعه اقدام به تقویت صندوق های ضمانت صادرات ملی خود نمودند که به عنوان مثال، هیئت دولت چین 3 میلیارد دلار از منابع صندوق ذخیره ارزی را صرف افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات این کشور نمود.

وی، ابراز امیدواری کرد: با رفع مشکلات سرمایه ای، روند توسعه فعالیتهای صندوق و پشتیبانی از صادرات غیرنفتی کشور با شتاب بیشتری ادامه یابد.



