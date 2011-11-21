فقط مجوز ساخت جاده درجه یک روستایی در جنگل ابر صادر شده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد محمدی زاده افزود: جاده علی آباد - شاهرود مصوب سفر استانی هیئت دولت در شاهرود است و در سفر دوم و سوم هیئت دولت مورد تصویب واقع شده است.

وی یادآور شد: کاربری این جاده از گذشته برای استفاده اهالی منطقه بوده و به عنوان یک جاده ترانزیتی هرگز مد نظر نبوده بلکه جاده ای که بتواند 2 نقطه را به یکدیگر وصل کند. پیش از این نیز این جاده جیپ رو و تحت عنوان جاده گاز در حاشیه خط انتقال گاز وجود داشته و اهالی از آن استفاده می کردند.

معاون رئیس جمهور افزود: از آنجایی که جاده مورد نظر فاقد مشخصات فنی و مهندسی مورد نیاز است، لذا تصویب شد که جاده ای بر اساس مهندسی ایجاد شود.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ضمن ابراز تأسف از عملکرد وزارت راه و ترابری در رابطه با مسیر جاده ابر، بیان کرد: متأسفانه وزارت راه و ترابری بر خلاف تعهداتی که داشت مسیر جاده را در حد یک جاده چهار بانده با مشخصات جاده با دسترسی اصلی جاده شاهرود به طرف علی آباد را شروع کرد.

محمدی زاده با اشاره به مقاومت سازمان حفاظت محیط زیست درباره عملکرد وزارت راه و ترابری گفت: با شکایت سازمان حفاظت محیط زیست و دخالت سیستم قضایی عملیات متوقف شد.

وی اضافه کرد: البته بخشی از اقداماتی که در جاده صورت گرفته بود در حوزه سازمان جنگل ها بود که متأسفانه نه تنها مجوز این سازمان را داشتند بلکه هیچ مجوزی نیز از دفتر ارزیابی زیست محیطی اخذ نکرده بودند.

معاون رئیس جمهور تصریح کرد: علی رغم این که به مناطق حفاظتی سازمان محیط زیست نزدیک نشده بودند به دلیل این که هیچ مجوز قانونی برای این اقدامشان نداشتند، رأساً وارد عمل شدیم و با احداث جاده مخالف و اجازه ادامه عملیات را ندادیم.

وی گفت: پس از این اقدام سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت راه و ترابری گزینه های جدیدی را مطرح کرد که پس از بررسی ها مشخص شد که تخریب جنگل به ویژه گونه سرخدار که در خطر انقراض و دارای ارزش بالایی است را به دنبال دارد و موجب نابودی و تخریب تعداد زیادی از درختان می شود.

این مقام مسئول تصریح کرد: لذا با 2 تا 3 گزینه پیشنهادی وزارت راه و ترابری مخالفت شد و هیچ یک رأی نیاورند.

محمدی زاده بیان کرد: سازمان حفاظت محیط زیست به اعتبار مصوب دولت موافقت اصولی با جاده داشت اما در زمینه مشخصات فنی پروژه صحبت هایی مطرح شد. با توجه به این که از روز اول نیز اعلام کردیم جاده روستایی با مشخصات فنی یک جاده روستایی قبول داریم اجازه تعریض جاده را ندادیم.

محمدی زاده با تأکید بر این که اجازه تعریض جاده در جنگل ابر را نخواهیم داد، گفت: تنها در زمینه رفع نواقص جاده موافقت داشته ایم اما با گزینه پیشنهادی جدیدی که مستلزم تعریض جاده و تخریب عرصه ها بود موافقت نکردیم.

معاون رئیس جمهور با اشاره به مطرح شدن مشکلات جاده سازی در جنگل ابر در جلسه سوم هیئت دولت به استان گلستان، توضیح داد: در این جلسه اعتراض خود را نسبت به عملکرد وزارت راه اعلام کردیم. بنابراین مصوب شد با کسب مجوز های لازم و طی تشریفات قانونی در اخذ مجوز دفتر ارزیابی زیست محیطی عملیات ادامه یابد.

وی ادامه داد: استاندار به عنوان حکم بین سازمان های محیط زیست، وزارت راه و ترابری و جنگل ها حکمیت و گزینه را نهایی کند.

این مقام مسئول گفت: بر همین اساس نمایندگانی از سوی 2 سازمان محیط زیست و جنگل ها، وزارت راه و ترابری و استانداری تعیین و گزینه مورد نظر بررسی و در نهایت با پیشنهاد و نظر محیط زیست مورد توافق استاندار نیز قرار گرفت.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: از نظر ما بیش از 6 ماه است که پروژه با مشخصات فنی جاده درجه یک روستایی که اصلاح شیب ها و پیچ های تند و آسفالت را در بردارد مورد تأیید است و به صورت مکتوب مراتب اعلام شده و وزارت راه براساس گزینه تأیید شده باید اقدام کند.

وی ادامه داد: بنابراین تمام شیب ها، پیچ های تند، اصلاحات هندسی، آسفالت و ترمیم نقاط حادثه خیز مورد تأیید ما است؛ با توجه به شرایط و مواردی که سازمان تعیین کرده، هیچ مانعی برای ادامه پروژه وجود ندارد و به صورت مکتوب مراتب نیز اعلام شده است.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با بیان این که وزارت راه و ترابری باید هر چه زودتر نسبت به اجرای پروژه و گزینه مورد تأیید شده اقدام کند، گفت: با توجه به این که اتفاقات در اراضی سازمان جنگل ها رخ داده بود توقع داشتیم آنها مدعی باشند اما با شکایت سازمان محیط زیست عملیات جاده سازی در جنگل ابر متوقف شد.

وی ادامه داد: در این رابطه سازمان جنگل ها و سازمان حفاظت محیط زیست توافق و تأیید کردند که در صورت رعایت موارد تعیین شده، هیچ مانعی برای ادامه پروژه وجود ندارد.

محمدی زاده درباره نظر و عملکرد استاندار گلستان نیز گفت: استاندار گلستان در رابطه با جاده جنگل ابر به عنوان حکم انتخاب شده و با پیشنهاد و نظر سازمان حفاظت محیط زیست موافق است.

معاون رئیس جمهور تأکید کرد: توافقات و شرایط سازمان حفاظت محیط زیست بر انجام عملیات در حد جاده درجه یک روستایی است.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا عملیات جاده سازی در جنگل ابر منجر به قطع درخت می شود؟ گفت: این ادعا که به هیچ وجه قطع درخت نخواهند داشت درست نیست؛ امکان دارد برای اصلاح پیچ جاده تغییرات مختصری ایجاد شود که در نهایت تعداد کمی درخت نیز قطع شود اما اجازه تخریب را به هیچ وجه نمی دهیم. ضمن این که وزارت راه و شهرسازی مکلف شده تا چند برابر درختان قطع شده را در ارضی بکارد و جبران خسارات کند.