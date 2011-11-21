فرستاده ویژه آلمان به مصر می رود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، تشدید اعتراضات مردمی در مصر که از روز شنبه در میدان التحریر قاهره آغاز شده و همچنان ادامه دارد، کشورهای اروپایی را نگران کرده است.

در همین رابطه وزارت امور خارجه آلمان از اعزام "بوریس روگه" نماینده ویژه دولت آلمان در امور خاورمیانه به مصر خبر داد. یک سخنگوی این وزارتخانه با اعلام این مطلب گفت وی در این سفر مذاکرات صریحی را با نمایندگان واقعی گروههای مصری انجام خواهد داد.

در همین حال، وستروله از تمام گروههای مصری خواست دست از خشونت برداشته و راه دستیابی به دموکراسی را مسدود نکنند.

این در حالی است که طی سه روز اخیر اعتراضات مردمی به قدرت گیری شورای نظامی مصر به درگیریهای شدید با نیروهای امنیتی انجامیده و تا کنون 35 نفر کشته و بیش از هزار نفر زخمی شده اند.

گفتنی است اعضای ائتلاف جوانان انقلاب مصر اعلام کردند که اصلی ترین خواسته مردم کناره گیری دولت موقت به نخست وزیری "عصام شرف" و تشکیل دولت نجات ملی است.