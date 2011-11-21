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۳۰ آبان ۱۳۹۰، ۱۹:۲۵

بزرگترین باند سرقت منازل در همدان منهدم شد

بزرگترین باند سرقت منازل در همدان منهدم شد

همدان - خبرگزاری مهر: فرمانده انتظامی استان همدان از انهدام بزرگترین باند سرقت منازل در همدان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار مهدی معصوم بیگی در این خصوص گفت: این باند شش نفره با انجام 110 سرقت منزل، فعالیت گسترده‌ای را در استان‌های همدان و البرز داشته‌اند.

سردار مهدی معصوم‌بیگی با اشاره به انجام دو هزار و500 نفر ساعت کار اطلاعاتی، فنی و انتظامی برای دستگیری سارقان افزود: با هماهنگی و تعامل خوب نیروی انتظامی و مجموعه قضایی، امنیت بسیار خوبی در استان همدان حاکم شده است.

وی عنوان کرد: تاکنون 20 باند سرقت در استان همدان منهدم شده که این باند به لحاظ تعدد سرقت، کیفیت و دقت در سرقت، عنوان بزرگترین باند سرقت در استان همدان را به خود اختصاص داده است.

فرمانده انتظامی استان همدان ارزش تقریبی اموال سرقت شده توسط این باند را افزون بر650 میلیون تومان بیان کرد و اظهار داشت: این باند در شهرک فرهنگیان، شهرک مدنی، شهرک شهید بهشتی، پردیس استادان، مهدیه، جوادیه، اعتمادیه همدان و پنج استان دیگر اقدام به سرقت می‌کردند.

سردار معصوم‌بیگی از انجام برنامه های علمی برای دستگیری سارقان خبر داد و گفت: علت طولانی شدن دستگیری این باند مربوط به فروش اموال مسروقه در سایر استان‌ها بوده است.

کد مطلب 1465707

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