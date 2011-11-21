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۳۰ آبان ۱۳۹۰، ۱۷:۱۴

برگزاری کرسی های آزاد اندیشی با اهداف انتخاباتی در دانشگاه تبریز رد شد

برگزاری کرسی های آزاد اندیشی با اهداف انتخاباتی در دانشگاه تبریز رد شد

تبریز - خبرگزاری مهر: قائم مقام رئیس دانشگاه تبریز شایعه برگزاری کرسی‌های آزاداندیشی در این دانشگاه با هدف فعالیت‌های انتخاباتی کاندیدایی خاص را رد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدتقی اعلمی ظهر دوشنبه در نشست خبری اظهار داشت: دانشگاه تبریز همواره در جریان انتخابات کاملا مستقل عمل کرده و هرگونه شایعه‌ای در این راستا حاصل تفکرات شخصی بوده و تکذیب می‌شود و ب همین مبنا از هم اکنون برنامه ریزی های اساسی صورت گرفته است.

اعلمی با اشاره به برنامه های فرهنگی دانشگاه تبریز گفت: برپایی نمایشگاه ها، سمینارهای علمی، کنفرانس های دانشجویی، انجمن های علمی در راستای تولیدات علمی در جشنواره های دانشجویی از مهمترین این برنامه ها است.

وی با اشاره به میزان هیئت علمی در این دانشگاه تصریح کرد: هر سال تعداد 50 عضو جدید هیئت علمی جذب می کنیم که عمده آنها فارغ التحصیل همین دانشگاه هستند و از این لحاظ به خودکفایی رسیده ایم.

قائم مقام رئیس دانشگاه تبریز همچنین با اشاره به توسعه طرح های عمرانی این دانشگاه، اظهار داشت: در این راستا چهار طرح جدید را در دستور کار خود داریم که دانشکده کشاورزی اهر، دانشکده فنی و مهندسی میانه و مرند و دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجه این طرح ها را شامل می شوند.

به گفته وی، طرح ایجاد دانشکده مشترک اقتصاد و بازرگانی نیز مورد پذیرش واقع شده که در سال آینده اجرای آن آغاز می شود.
 

کد مطلب 1465708

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