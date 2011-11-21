به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، احمد هاشمیان، رئیس کمیته پزشکی اظهار داشت: آموزش نحوه استفاده از شناسنامه پزشکی و کارگاه آموزشی استفاده از معافیت درمانی دوپینگ برای پزشکان لیگ برتری برگزار شد که در این دو کارگاه موارد مختلفی مورد بررسی و بحث اعضا قرار گرفت.

وی در ادامه افزود: بحث شناسنامه پزشکی در راستای ابلاغ آیین نامه جدید پزشکی مسابقات است که پزشکان تیم‌ها را مکلف به تشکیل شناسنامه پزشکی برای بازیکنان می کند. براساس آموزش‌های ارائه شده از این پس کلیه بازیکنان در 4 تا 6 هفته قبل از مسابقات مورد معاینات پیش از فصل قرار می گیرند و بررسی‌ها و معاینات بسیار دقیق و گسترده‌ای از وضعیت سلامت آنها به دست می آید و کلیه اطلاعات مربوط به معاینات و تست‌های آزمایشگاهی در شناسنامه پزشکی اختصاصی بازیکن تحت عنوان "شناسنامه پزشکی" نگهداری می شود.

هاشمیان در ادامه بیان کرد: بحث دیگر شناسنامه پزشکی موضوع ثبت آسیب‌های روزانه بازیکنان است که در این شناسنامه ثبت می شود و اطلاعات مربوط به نوع آسیب، محل آسیب، زمانی که بازیکن به خاطر آسیب از مسابقه دور بوده، اعمال جراحی و کارهای توان بخشی که روی بازیکن انجام شده در آن درج می شود.

رئیس کمیته پزشکی فدراسیون فوتبال خاطر نشان کرد: در واقع مستندات درمانی یک بازیکن، MRI، رادیوگرافی، اوراق آزمایشگاهی و شرح اعمال جراحی و تمام موارد به یک بازیکن در فایل شناسنامه پزشکی ضبط و نگهداری می شود.

هاشمیان در ادامه در خصوص پاسپورت کنترل دوپینگ برای بازیکنان گفت: در پاسپورت کنترل دوپینگ که برای هر بازیکن به صورت اختصاصی وجود دارد، کلیه مسائل مرتبط با دوپینگ مانند آموزش، نحوه نمونه گیری‌هایی که از بازیکن انجام می شود، نتایج نمونه گیری، محرومیت‌های احتمالی و تمامی سوابقی که مربوط به بازیکن است، در بخش پاسپورت کنترل دوپینگ شناسنامه پزشکی ثبت می شود.

وی افزود: این شناسنامه کاملا محرمانه بوده و جز پزشک و بالاترین مسئولان باشگاه مربوطه فردی دیگر حق دسترسی به آن را ندارد. ضمن اینکه در زمان نقل و انتقالات این شناسنامه به باشگاهی که بازیکن منتقل می شود، انتقال داده خواهد شد. در واقع یکی از مزیت‌های این شناسنامه این است که باشگاه‌ها با اطمینان بیشتری نسبت به سرمایه گذاری روی بازیکن مربوطه اقدام می کنند.

هاشمیان خاطر نشان کرد: شناسنامه پزشکی در آیین نامه‌ای که توسط هیئت رئیسه به تصویب رسیده طی روزهای آینده از سوی دبیر کل فدراسیون به باشگاه‌های لیگ برتر، دسته یک، دو و سه، فوتسال و فوتبال ساحلی در تمامی سطوح ابلاغ می شود.

رئیس کمیته پزشکی فدراسیون فوتبال در ادامه در خصوص برگزاری کارگاه آموزشی معافیت درمانی بازیکنان گفت: کارگاه آموزشی معافیت یکی از مواردی است که در آیین نامه وجود داشته است. در این کارگاه به پزشکان در خصوص نحوه استفاده از فرم‌های معافیت اعلام شد که امکان استفاده بازیکنان مصدوم و بیمار از معافیت درمانی و داروهای ممنوعه به چه صورتی است.

وی در ادامه بیان کرد: اگر بازیکنی به دلیل بروز یک اختلال طبی در وضعیت سلامتش، نیازمند استفاده از داروهایی باشد که داروهای ممنوعه دوپینگ است و استفاده آن تنها راه چاره برای بازیکن است، باید با ارسال درخواست معافیت درمانی و اخذ از کمیسیون مربوطه کمیته پزشکی با مجوز رسمی، از این دارو استفاده کند.

هاشمیان افزود: با توجه به حساسیت موضوع و موارد مختلف، تصمیم گرفتیم این کارگاه را برای پزشکان لیگ برتری برگزار کنیم و بزودی برای سایر رده‌ها نیز برگزار می شود. در واقع همکاران با ضوابط استفاده از معافیت درمانی آشنا شدند و فرم‌های مربوطه در اختیارشان قرار گرفت تا از این پس در موارد مورد نیاز با استفاده از فرم معافیت درمانی از مثبت شدن نتیجه آزمایش بی دلیل بازیکنان و بروز محرومیت‌های بلند مدت جلوگیری کنند.

رئیس کمیته پزشکی فدراسیون فوتبال در پایان در خصوص اعلام رای بازیکن دوپینگی فوتسال که در لیگ برتر حضور دارد گفت: جلسه کمیسیون بدوی بازیکن مورد نظر شب گذشته برگزارشد که در این جلسه بازیکن با ارائه مدارک و مستنداتش و همچنین با حضور و معرفی شاهدان خود، دفاعیات مربوطه را ارائه داد که اعضای کمیسیون بدوی رسیدگی به تخلفات دوپینگ پس از استماع کامل دفاعیات بازیکن و شاهدان وی، حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه رای خود را اعلام خواهند کرد.