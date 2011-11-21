دستگیری کلاهبردار 800 میلیون ریالی در مراغه

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ اسماعیل اسماعیل زاده گفت: در پی وصول پرونده ای تحت عنوان کلاهبرداری از طریق کلانتری به پلیس آگاهی شهرستان، موضوع در دستور کار این پلیس قرار گرفت.

وی گفت: در این پرونده شاکی به هویت "شهروز-ه" مدعی شده بود شخصی به هویت "م-الف" تحت عنوان مشارکت در سرمایه گذاری تولید دستگاه مولد برق به مبلغ 46 میلیون تومان از ایشان اخذ و کلاهبرداری کرده است.

سرهنگ اسماعیل زاده افزود: برابر هماهنگی بعمل آمده متهم یاد شده با اخذ دستور قضایی تحت اختیار این یگان قرار گرفت و پس از تحقیقات در خصوص موضوع مشخص شد نامبرده با ایجاد شرکت جعلی در مراغه تحت عناوین مختلف از جمله سهام در سود فروش اختراع و خرید وسایل برای این شرکت اقدام به کلاه برداری کرده است.

جانشین انتظامی آذربایجان شرقی اظهار داشت: شخص مذکور تا به حال از چهار نفر به هویتهای معلوم جمعا مبلغ 76 میلیون تومان تحت عناوین مختلف کلاهبرداری کرده که پرونده پس از تکمیل به مراجع قضایی ارسال و متهم با صدور قرار مناسب روانه زندان شد.