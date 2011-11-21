مراسم معارفه خطیب در فدراسیون کشتی برگزار شد/ تاکید بر عدم تغییرات

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم معارفه حجت الله خطیب، سرپرست فدراسیون کشتی عصر امروز دوشنبه در غیاب محمدرضا یزدانی خرم، رئیس پیشین فدراسیون کشتی برگزار شد.
در این جلسه ابتدا احمد گواری، مدیرکل دفتر امور مشترک فدراسیونهای ورزشی وزارت ورزش و جوانان با قدردانی از زحمات یزدانی خرم از خطیب خواست کمک کند تا کشتی با قدرت به حرکت خود ادامه دهد.
در ادامه نشست معارفه خطیب که با حضور مسئولان کمیتههای فدراسیون کشتی برگزار شد، سرپرست فدراسیون کشتی با اشاره به اینکه امیدوار است روند فعالیتهای فدراسیون بدون هیچ تغییری تا زمان برگزاری انتخابات فدراسیون دنبال شود، ابراز امیدواری کرد کشتی در رویدادهای مهم آینده موفق باشد.
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