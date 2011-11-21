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۳۰ آبان ۱۳۹۰، ۱۷:۴۴

تکلوزاده:

740 هزار خانوار در کرمان سرشماری شدند

740 هزار خانوار در کرمان سرشماری شدند

کرمان - خبرگزاری مهر: معاون استاندار کرمان از سرشماری 740 هزار خانوار در کرمان خبر داد و گفت: طبق پیش بینی باید 762 خانوار در این استان سرشماری می شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد تکلوزاده در کارگروه برنامه ریزی کرمان اظهارداشت: طرح سرشماری در کرمان به خوبی انجام شد و و به اهداف خود رسید که در آینده و برنامه ریزی های استان بسیار موثر است.

وی ادامه داد: طبق بررسی صورت گرفته 98 درصد پیش بینی استان در خصوص اجرای طرح محقق شده است که قابل تقدیر است.

وی با ابراز رضایت از انجام این طرح گفت: 740 هزار خانوار در کرمان شمارش شده اند در صورتیکه این آمار باید 762 خانوار طبق پیش بینی های صورت گرفته باشد.

معاون برنامه ریزی استان کرمان ادامه داد: در مجموع در این طرح 9 هزار و 200 نفر در این طرح غایب بودند که در روزهای مشخص شده در طرح هزار و 700 خانوار در سرشماری شرکت کردند.

وی گفت: یک درصد از خانوارهای کرمان سرشماری نشده اند.

وی از بازشماری آمارها از یک آذرماه به مدت هشت روز خبر داد و گفت: این سرشماری به صورت تصادفی در راستای راستی آزمایی انجام خواهد شد.

کد مطلب 1465722

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