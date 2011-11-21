3 هزار نفر در مسابقات قرآن خلیل آباد شرکت کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصغر مرادزاده در بازدید از روند اجرای سی و چهارمین دوره مسابقات قرآن کریم شهرستان، عمل به قرآن را مایه برکت یافتن زندگی انسان ها دانست.

وی افزود: هدف از برگزاری این مسابقات نهادینه شدن فرهنگ قرآنی در جامعه و عمل به توصیه ها و دستورات آن است.

وی با تاکید بر اهمیت یادگیری تلاوت صحیح قرآن، ادامه داد: بایستی نشانه های بهره جستن از راهکارهای مبتنی بر قرآن در زندگی و جامعه مشهود باشد.

فرماندار خلیل آباد در این بازدید که در محل کانون سلمان شهر خلیل آباد صورت پذیرفت از برنامه ریزان و برگزارکنندگان این مسابقات که موجب ایجاد فضایی معنوی در سطح شهرستان شده اند تقدیر کرد.

گفتنی است این مسابقات برای افراد بالای 16 سال و در سه رشته حفظ، ترتیل و قرائت قرآن کریم برگزار و نفرات برتر به رقابت های استانی اعزام خواهند شد.