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۳۰ آبان ۱۳۹۰، ۱۷:۵۳

مرادزاده:

3 هزار نفر در مسابقات قرآن خلیل آباد شرکت کردند

3 هزار نفر در مسابقات قرآن خلیل آباد شرکت کردند

مشهد - خبرگزاری مهر: فرماندار خلیل آباد گفت: سه هزار نفر در مسابقات قرآن شهرستان شرکت کردند که نشان از تسلط معنوی قرآن بر افکار جامعه است.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصغر مرادزاده در بازدید از روند اجرای سی و چهارمین دوره مسابقات قرآن کریم شهرستان، عمل به قرآن را مایه برکت یافتن زندگی انسان ها دانست.

وی افزود: هدف از برگزاری این مسابقات نهادینه شدن فرهنگ قرآنی در جامعه و عمل به توصیه ها و دستورات آن است.

وی با تاکید بر اهمیت یادگیری تلاوت صحیح قرآن، ادامه داد: بایستی نشانه های بهره جستن از راهکارهای مبتنی بر قرآن در زندگی و جامعه مشهود باشد.

فرماندار خلیل آباد در این بازدید که در محل کانون سلمان شهر خلیل آباد صورت پذیرفت از برنامه ریزان و برگزارکنندگان این مسابقات که موجب ایجاد فضایی معنوی در سطح شهرستان شده اند تقدیر کرد.

گفتنی است این مسابقات برای افراد بالای 16 سال و در سه رشته حفظ، ترتیل و قرائت قرآن کریم برگزار و نفرات برتر به رقابت های استانی اعزام خواهند شد.

کد مطلب 1465733

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