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۳۰ آبان ۱۳۹۰، ۱۷:۴۹

استاندار کرمان:

مسئولان دلایل تاخیر در پروژه ها را بررسی کنند

مسئولان دلایل تاخیر در پروژه ها را بررسی کنند

کرمان - خبرگزاری مهر: اسماعیل نجار با اشاره به سفر دولت به استان کرمان در آینده نزدیک گفت: هدف این سفر بررسی دلایل تاخیر در اجرای مصوبات است و مدیران باید در این زمینه تحقیقات خود را آغاز کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، نجار با اشاره به سفر قریب الوقوع هیئت دولت به استان کرمان گفت: تاریخ این سفر مشخص نیست اما مدیران باید آمادگی لازم برای این سفر را داشته باشند.

وی تصریح کرد: هدف از دور چهارم سفر بررسی دلایل اجرایی نشدن مصوبات در سفرهای دورهای اول، دوم و سوم است و مدیران و فرمانداران باید در این راستا جلسات مورد نظر را برگزار و اطلاعات را استخراج کنند.

استاندار کرمان ادامه داد: طی دو سال گذشته مهمترین اولویت استان اجرای این مصوبات بوده است و در این راستا طی دو سال اخیر بیشترین موارد رسیدگی به مصوبات انجام شده است.

نجار در ادامه جلسه شورای برنامه ریزی استان کرمان از دستگاههای استان کرمان به دلیل همکاری در اجرای طرح نفوس و مسکن قدردانی کرد و این طرح را زمینه ای برای برنامه ریزی های آینده دانست.
 
وی همچنین به خشکسالی های استان کرمان اشاره کرد و گفت: فرمانداران برای اختصاص این اعتبارات باید پروژه های شهرستان را اولویت بندی کنند.
کد مطلب 1465734

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