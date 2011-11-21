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۳۰ آبان ۱۳۹۰، ۱۷:۵۴

حجت الاسلام ستوده:

مبلغان دینی از حرکات انفعالی خودداری کنند

مبلغان دینی از حرکات انفعالی خودداری کنند

اردبیل – خبرگزاری مهر : مدیرکل تبلیغات اسلامی استان اردبیل با اشاره به آفتهای اغراق آمیز در تبلیغات دینی گفت: مبلغان دینی از حرکات انفعالی خودداری کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مهدی ستوده بعد از ظهر دوشنبه در مراسم تجلیل از شاعران مرثیه پرداز اردبیلی در اظهار داشت: حرکات انفعالی در بین مادحان و مبلغان دینی آفت بزرگی در بیان احکام اسلامی است.

به گفته وی بی توجهی و تکرار این آفتها ضربات جبران ناپذیری بر پیکر دین می زند که این مسئله حساسیت بر روی تبلیغات دینی را بیش از پیش افزایش داده است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان یکی دیگر از آسیبهای جدی شاعری و مداحی در دستگاه امام حسین (ع) را فاصله گرفتن از مبانی دینی بیان کرد.

وی اضافه کرد: باید مداحان و شاعران با دوری از خرافه گویی مبانی ارزشهای دینی را حفظ کرده و به درستی به مردم انتقال دهند.

ستوده نقش مادحان و شاعران مذهبی و دینی را در تبیین و تبلیغات دینی و اسلامی غیرقابل انکار دانست و افزود: شاعران و مبلغان دینی نباید اجازه انحراف از فلسفه عاشورا را به خود و دیگران بدهند.
 

کد مطلب 1465737

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