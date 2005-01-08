رژيم صهيونيستي دركار برگزاري انتخابات فلسطين همچنان كارشكني مي كند

فلسبه گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازخبرگزاري فرانسه،حنا ناصررئيس كميته انتخابات مركزي فلسطين امروزضمن اعلام اين مطلب افزود:همچنان موانع نظامي درراهها ومسيرهاي عبوري سرزمين هاي اشغالي فلسطين وجود دارد وارتش اشغالي قدس حضورنظامي خود در مسيرهاي پررفت و آمد تقويت مي كند.

وي گفت:كاهش محدوديتهايي كه رژيم صهيونيستي از آن سخن مي گويد در سرزمين هاي اشغالي فلسطين اجرا نشده بلكه نيروهاي اسراييلي به حضور گسترده خود در مناطق فلسطيني نشين ادامه مي دهند و هيچ تسهيلاتي براي فلسطينيها قائل نشده اند .

كميته انتخاباتي فلسطين صبح امروز شنبه دركنفرانسي مطبوعاتي اعلام كرد از امروز رقابت هاي انتخاباتي رسما به پايان مي رسد.

رامي الحمد الله دبير كل كميته انتخاباتي مركزي گفت: رقابت هاي انتخاباتي به شكل بيمارگونه سپري شد وكانديدها با وجود برخي شكايت هاي كه از آنها شد به قانون انتخابات عمل كردند.

وي افزود : كميته انتخابات درچارچوب برگزاري مقدمات اجراي انتخابات كه ازفردا آغاز مي شود، امروز اقدام به توزيع صندوق هاي راي گيري در 1077 مركز در كرانه باختري رود اردن و نوار غزه كرد.

دبيركل كميته انتخابات مركزي فلسطين تاكيد كرد: اين كميته به دليل مقررات منع آمد و شد در8 روستاي موجود درجنوب شرقي نابلس نمي تواند صندوقهاي راي را به اين مناطق منتقل نمايد.