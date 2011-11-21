توسعه و بهسازی راه آهن مشهد 30 میلیارد اعتبار نیاز دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدهادی ضیایی مهر بعد از ظهر دوشنبه در نشستی با معاون امور عمرانی استانداری خراسان رضوی اظهار کرد: تاکنون 200 میلیارد تومان پروژه در قالب بهسازی، توسعه و نوسازی ایستگاه موجود راه آهن مشهد تعریف و اجرا شده و 30 میلیارد تومان دیگر برای پروژه های باقی مانده طی امسال و سال آینده مورد نیاز است.

ضیایی مهر تصریح کرد: طرح توسعه ایستگاه راه آهن مشهد که مصوبه کارگروه ملی زیارت است در قالب پایانه شماره دو شامل هفت پروژه در سالنی به وسعت ده هزار متر مربع با پنج سکوی تحویل و اعتباری بالغ بر 90 میلیارد تومان برآورد اولیه، برای مشارکت و سرمایه گذاری بخش خصوصی آماده ارائه است.

وی همچنین از اتمام مطالعه و جانمایی اولیه ایستگاه شماره دو راه آهن مشهد خبر داد و گفت: این طرح برای تصویب در کارگروه امور زیربنایی استان ارائه خواهد شد.

وی با بیان اینکه در سال 85 ایستگاه راه آهن مشهد تنها به چهار مرکز متصل بود و هم اکنون به 21 شهر و مرکز استان وصل شده است، اظهار داشت: متوسط رشد جابجایی با قطار در کشور 10 درصد است در حالیکه این رقم در خراسان رضوی به 22 درصد رسیده است.

وی افزود: در سال 86 میزان تردد زائران و مسافران به استان هفت میلیون و 600 هزار نفر بود که این رقم در سال گذشته به 13 میلیون و 200 هزار نفر افزایش یافت.