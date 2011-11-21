  1. استانها
  2. کرمان
۳۰ آبان ۱۳۹۰، ۱۷:۵۱

مسعودی به مهر خبر داد:

توسعه استخرهای پرورش ماهی در سیرجان ضروری است

توسعه استخرهای پرورش ماهی در سیرجان ضروری است

سیرجان - خبرگزاری مهر: مدیرجهاد کشاورزی سیرجان با اشاره به آغاز رها سازی هزاران قطعه ماهی در استخرهای سیرجان گفت: باید در راستای توسعه و افزایش سطح کمی و کیفی پرورش ماهی تلاش کنیم.

احمد مسعودی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: شهرستان سیرجان یکی از مناطق با پتانسیل بالا برای پرورش ماهی در استان کرمان است که باید با برنامه ریزی در بخش کشاورزی در راستای گسترش این صنعت در سیرجان تلاش کنیم.

وی تصریح کرد: با توجه به خشکسالی و گسترش آفت باید حداکثر استفاده از منابع آب موجود استفاده شود و کشاورزان می توانند از آبی که در اختیار دارند هم در بخش کشاورزی و هم پرورش ماهی استفاده کنند.

این مسئول ادامه داد: در فصل جاری 36 هزار قطعه ماهی در استخرهای سرد آبی این شهرستان رها سازی شده است.

وی از وجود 14 مزرعه پرورش ماهی قزل آلا در سیرجان خبر داد و گفت: این مزارع نیاز شهرستان و برخی مناطق استان کرمان را برآورده می کنند.
 
وی پیش بینی کرد با توسعه صنعت پرورش ماهی مشکل اشتغال بسیاری از جوانان این شهرستان به خصوص در روستاها برطرف می شود.

کد مطلب 1465744

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها