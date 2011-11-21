توسعه استخرهای پرورش ماهی در سیرجان ضروری است

احمد مسعودی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: شهرستان سیرجان یکی از مناطق با پتانسیل بالا برای پرورش ماهی در استان کرمان است که باید با برنامه ریزی در بخش کشاورزی در راستای گسترش این صنعت در سیرجان تلاش کنیم.

وی تصریح کرد: با توجه به خشکسالی و گسترش آفت باید حداکثر استفاده از منابع آب موجود استفاده شود و کشاورزان می توانند از آبی که در اختیار دارند هم در بخش کشاورزی و هم پرورش ماهی استفاده کنند.

این مسئول ادامه داد: در فصل جاری 36 هزار قطعه ماهی در استخرهای سرد آبی این شهرستان رها سازی شده است.

وی از وجود 14 مزرعه پرورش ماهی قزل آلا در سیرجان خبر داد و گفت: این مزارع نیاز شهرستان و برخی مناطق استان کرمان را برآورده می کنند.



وی پیش بینی کرد با توسعه صنعت پرورش ماهی مشکل اشتغال بسیاری از جوانان این شهرستان به خصوص در روستاها برطرف می شود.