دنیا از بسیج الگو برداری می کند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله اسد اله ایمانی عصر دوشنبه در دیدار با فرماندهان و مسئولان سپاه و بسیج استان افزود: هر کجا که شاهد فعالیت های عظیم و بزرگ هستیم باید اطمینان داشته باشیم که بسیج وارد صحنه شده است.

وی ادامه داد: توجه به فعالیت های موثر و تلاش برای به ثمر رسانده فعالیت نشان از عمق بینش بسیج است.

امام جمعه شیراز با اشاره به اینکه بسیج مختص کشور ما نیست، تاکید کرد: بسیج برای تمامی جامعه بشری قابل طرح و ارایه شدن است و باید توجه داشت که بسیج اختصاصی شیعه و اسلام نیست.

آیت الله ایمانی با بیان اینکه باید چشم انداز آینده را مورد توجه قرار دارد، تصریح کرد: نباید در دنیای محدود قرار گرفت زیرا اگر خودمان را محدود کنیم هر روز با مشکلاتی مواجه خواهیم شد بلکه باید چشم انداز آینده را مد نظر قرار داد و هدف های بلندی را دنبال کرد.

وی افزود: زمانیکه به فکر مباحث بزرگ و چشم انداز آینده باشیم به مسائل کوچک توجه نخواهیم کرد و اسیر اینگونه مباحث نخواهیم شد.

نماینده ولی فقیه در استان فارس یادآور شد: بسیج سازندگان ایران نیستند بلکه سازندگان دنیا به حساب می آیند و در حال حاضر نیز شاهد شکوفا شدن بیشتر بسیج هستیم.